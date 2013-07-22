طرح أول بوستر لفيلم "Edge Of Tomorrow" للنجم توم كروز وإيميلي بلانت

كتب : إنجي رأفت منذ 15 دقيقة

صدر بوستر الفيلم العالمي "Edge Of Tomorrow"، الذي يقوم ببطولته النجم توم كروز، وتشاركه البطولة الممثلة الأمريكية إيميلي بلانت، ويضم البوستر صورة لهما يلبسان فيها ملابس عسكرية حديدية ضخمة.

ويظهر الممثلان في الملابس العسكرية الحديدية، حيث لإن قصة الفيلم تدور حول أنهما يخوضان حرباً مع مخلوقات خيالية لا تنتمي للجنس البشري "aliens" ويمثل توم كروز دور رجل عسكري قبضوا عليه ويحاول أن ينقذ حياته من الخطر فيدخل في صراعات معهم طوال الفيلم.

ويحاول توم كروز وإيميلي بلانت أن يغيرا مصيرهما وينقذا حياتهم من الخطر في وقت محدد.

فيلم "Edge Of Tomorrow" من إخراج المخرج الأمريكي دوج ليمان، ومن المقرر أن يتم عرضه في السادس من يوليو في عام 2014 في دور العرض الأمريكية.



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فيلم "Edge Of Tomorrow"