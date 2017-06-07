"السياحة" توافق على مد فترة تسجيل المواطنين في قرعة الحج

كتب- مصطفى المنشاوي:

وافقت وزارة السياحة، الثلاثاء، على الطلب المقدم من غرفة الشركات لمد فترة تسجيل أسماء المواطنين في قرعة الحج السياحي على الموقع الخاص بالحج حتى يوم الثلاثاء ٢٠ يونيو الحالي.

كانت إيمان سامي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، قد أرسلت خطابا ليحيى راشد وزير السياحة، للمطالبة بمد فترة تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام 1438 هـ، على البوابة الموحدة للقرعة الإلكترونية بوزارة الداخلية الشركات.

كان يحيى راشد وزير السياحة، اعتمد ضوابط الحج السياحي لهذا العام، وتضمنت الضوابط فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي يوم الاثنين الموافق 15 مايو، حتى الخميس 8 يونيو، وأنه لن يسمح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي "الداخلية أو التضامن" التقدم إلى القرعة الالكترونية الخاصة بوزارة السياحة.

وكانت الضوابط المنظمة لرحلات الحج هذا العام، كشفت عن أسعار البرامج والتي تتراوح مستوي 5 نجوم من 83500 جنيه وحتى 100000 جنيه، ومستوي 4 نجوم يبدأ من 67000 جنيه وحتى 74000 جنيه، المستوي الاقتصادي (طيران) يبدأ من 40000 جنيه وحتى 49000 جنيه المستوي بري يبدأ من 41000 جنيه وحتى 50000 جنيه علما بأن كافة هذه الأسعار بعالية غير شاملة سعر تذكرة الطيران.

وتقرر وفقا للضوابط أن يكون مبلغ جدية الحجز للمستوي السياحي خمس نجوم قدرة 20000 جنية، ومبلغ 15000 جنيه للمستوي السياحي أربع نجوم ومبلغ 10000 جنية للمستويين الاقتصادي والبري وفق آلية تسمح بإيداع واسترداد مبلغ جدية الحجز من قبل المواطن.