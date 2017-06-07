الخطوط القطرية تنقل مئات الركاب القطريين من السعودية إلى الدوحة

الدوحة - (د ب أ):

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، عن وصول رحلاتها الثلاث التي نظمتها لركاب الناقلة القطرية الذين كانوا متواجدين في المملكة العربية السعودية إلى الدوحة ليلة أمس.

وبحسب الناقلة القطرية، فقد وصل جميع الركاب القطريين بسلامة إلى أرض الوطن ليلة أمس الثلاثاء عن طريق العاصمة العُمانية مسقط.

وقال بيان للخطوط القطرية تلقت وكالة الانباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه ان الرحلات المستأجرة من الطيران العُماني غادرت مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة في تمام الساعة الرابعة عصراً والعاشرة والحادية عشر مساء بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء إلى مسقط، حيث كان بانتظار الركاب على متن هذه الرحلات طائرة للخطوط الجوية القطرية التي قامت بنقلهم من مسقط إلى الدوحة.

وأعلنت الخطوط القطرية كذلك عن تسيير رحلة إضافية اليوم الأربعاء تم استئجارها من الخطوط الجوية الكويتية والتي ستغادر جدة في تمام الساعة 0715 مساءً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية إلى الكويت ومن ثم سيتم نقل الركاب من الكويت على متن طائرة قطرية إلى الدوحة. وناشدت الناقلة الوطنية لدولة قطر جميع الركاب القطريين الذين ما زالوا متواجدين في السعودية بالذهاب إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي قبل ثلاث ساعات من موعد الرحلة.

من جانبه قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية " تبذل الناقلة القطرية جهوداً حثيثة لنقل مئات الركاب القطريين ممن كانوا متواجدين في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وذلك في غضون 24 ساعة من إيقاف رحلات الناقلة القطرية إلى المملكة العربية السعودية. كما تم إرسال فرق إضافية من العاملين لدى القطرية لدعم الموظفين الأرضيين ولمساعدة الأعداد الكبيرة من الركاب الذين أرادوا العودة إلى الدوحة."

وأضاف الباكر: " لم تتأثر عملياتنا العالمية بهذه الإجراءات وتسير على أكمل وجه، بينما نستمر في دعم مسافرينا والاستمرار في تقديم خدماتنا الحائزة على عدة جوائز لهم. وفي النهاية لا يسعني سوى القول بأن عملياتنا مستمرة كالمعتاد".

وقالت الناقلة القطرية أنها سوف تستمر بدعم موظفيها الذين تأثروا بهذا الحظر في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر.

وسوف تقدّم الناقلة الوطنية لدولة قطر للمسافرين الذين قاموا بالحجز على الرحلات المتأثرة بالحظر خيارات بديلة، بما في ذلك خيار استرداد ثمن التذكرة كاملاً وإعادة الحجز مجاناً إلى أقرب وجهة بديلة على شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية.