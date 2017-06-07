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«برلمانية الوفد» تسأل وزير التعليم عن تعيين العاملين بالوزارة

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«برلمانية الوفد» تسأل وزير التعليم عن تعيين العاملين بالوزارة «برلمانية الوفد» تسأل وزير التعليم عن تعيين العاملين بالوزارة

التحرير

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تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجها إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ بشأن عدم تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة بوزارة التربية والتعليم وتحديدًا التعليم الفني.

وأضاف فؤاد، في بيان له، أن هناك عددا من الشكاوى وردت إليه من قبل بعض معلمي ومعلمات وزارة التربية والتعليم وتحديدًا قطاع التعليم الفني من المعينين على الصناديق الخاصة، فيما يخص مشكلة عدم التثبيت أو التعاقد على البند الخاص بهم، 3/2 أجور موسمية، حيث أن المذكورين تتراوح مدة عملهم بالوزارة لفترات تترواح بين 7 إلى 15 عاما".

وأكد فؤاد، أن المدة المقررة قانونًا وفقًا للوائح التعيين على البند السابق، هي 3 سنوات فقط، وعليه فقد تقدم المذكورين بإجراء ما يسمى بتظلمات المرحلة الثانية، وعليها تم إرسال القوائم المدرجة بها أسمائهم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأشار أنه بالفعل تمت الموافقة عليها بالكامل من قبل السيد رئيس الجهاز، وعليه تم إرسال تلك القوائم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعتمادها، ولكن لم يتم إعتمادها حتى تاريخه بدون سبب أو مبرر وجيه من قبل المسئولين، مما تسبب في حالة من الغضب والقلق الشديد في نفوس المعلمين نتيجة حالة الضبابية التي تشوب مصير تعيينهم.

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وتسائل فؤاد، عن أسباب عدم إعتمدا قوائم تعيين المعلمين المذكورين حتى تاريخه، مع العلم أنهم مستوفون لكافة الشروط القانونية لذلك، وطالب بالرد على السؤال كتابيًا.

 

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