أخبار عاجلة

وحيد عبدالمجيد: قطر ليس لديها استعداد للوصول لنقطة التقاء -
سياسي إماراتي: «مقاطعة قطر مؤلمة بالنسبة لنا.. لكننا نعيدها للرشد» -
وزير التنمية المحلية عن «ليالي الأسمرات الرمضانية»: «عاوزين نغني» -
اليوم.. نظر 11 دعوى تطالب ببطلان إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان -
العرب اليوم: قطر تتصدر الأحداث.. ومقتل 12 شخصًا في اليمن -
حول العالم في 24 ساعة -
صورة وخبر.. لحظة الهجوم على البرلمان الإيراني -
10 تصريحات × 24 ساعة -
عضو مجلس الأهلي يجيب.. هل انسحب فريق اليد من مونديال الأندية بقطر؟ -
وليد سليمان: حزين لعدم انضمامي للمنتخب.. وتصريحات كوليبالي «صادمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

السيسي: العلاقات بين القاهرة وبوركينا فاسو مميزة وقوية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

: العلاقات بين القاهرة وبوركينا فاسو مميزة وقوية

07:23 م الأربعاء 07 يونيو 2017

السيسي: العلاقات بين القاهرة وبوركينا فاسو مميزة وقوية

كتب-أحمد مسعد:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات بين القاهرة وبوركينا فاسو مميزة وقوية، لافتاً إلى أهمية محاربة الإرهاب والعمل على الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وأضاف السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية بوركينا فاسو روك مارك كابوري عقب جلسة المباحثات أجراها الرئيسين بقصر الاتحادية، أن المباحثات تطرقت إلى آخر تطورات الوضع في ليبيا، مضيفًا: "أتفقنا على الاستمرار في التعاون بين القاهرة وبوركوينا فاسو في محاربة الإرهاب والقضاء عليه نهائيًا وإقتلاع جذوره من خلال العلاقات الثنائية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على أهمية زيادرة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين، فضلا عن أهمية تفعيل اللجنة المشتركة والاسراع بعقد دورتها المقبلة في القاهرة في أقرب فرصة، بما يسهم بدفع العلاقات بين البلدين لآفاق أرحب.

وأكد الرئيس السيسي للرئيس كابوري على دعم لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة في بوركينا فاسو، معبرا عن الإعجاب بخطة التنمية الطموحة التى يقودها في ذلك البلد العزيز على مصر.

واختتم السيسي كلمته موجهًا حديثه لـ"كابوري"، "مرحباً بك في بلدك الثاني مصر وببالغ الحب والتقدير نحن سعداء بما اتفقنا عليه".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي يجري مباحثات مع رئيس بوركينا فاسو

    السيسي يجري مباحثات مع رئيس بوركينا فاسو

    أخبار
  • رئيس البرلمان يلتقي رئيس بوركينا فاسو غدًا

    رئيس البرلمان يلتقي رئيس بوركينا فاسو غدًا

    أخبار
  • مصدر بالتنمية السياحية: نعد تقريرا لكيفية استغلال أراضي الهيئة لعرضه على الرئيس

    مصدر بالتنمية السياحية: نعد تقريرا لكيفية استغلال أراضي الهيئة لعرضه

    أخبار
  • غدا.. عبدالعال يستقبل رئيس بوركينا فاسو

    غدا.. عبدالعال يستقبل رئيس بوركينا فاسو

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • السيسي ينفعل على أحد الضيوف:

    السيسي ينفعل على أحد الضيوف: "أنا لا أقبل نكون كدة"أخبار

  • موريتانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر

    موريتانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطرأخبار

  • "واتس آب" يتخذ قرارًا صادمًا لمستخدمي بلاك بيري ونوكياأخبار

  • أردوغان: تركيا ستستمر في تطوير العلاقات مع قطر

    أردوغان: تركيا ستستمر في تطوير العلاقات مع قطرأخبار

  • العثور على الطالب المختطف بدمياط في مدينة العاشر من رمضان

    العثور على الطالب المختطف بدمياط في مدينة العاشر من رمضانأخبار

  • لماذا لم ينخفض الدولار بعد زيادة الاحتياطي الأجنبي 2.5 مليار دولار؟

    لماذا لم ينخفض الدولار بعد زيادة الاحتياطي الأجنبي 2.5 مليار دولار؟أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رمضانك سبورت - مداخلة ك. أحمد حسام ميدو وحديث عن انضمامه لقناة ON Sport ومباراة مصر وتونس

رمضانك سبورت - مداخلة ك. أحمد حسام ميدو وحديث عن انضمامه لقناة ON Sport ومباراة مصر وتونس

اجتماع لتنظيم الإخوان والحكومة التركية لدعم تميم والتحريض ضد مصر

اجتماع لتنظيم الإخوان والحكومة التركية لدعم تميم والتحريض ضد مصر

رئيسا مصر وبوركينا فاسو يؤكدان أهمية التصدي لإنتشار الإرهاب

رئيسا مصر وبوركينا فاسو يؤكدان أهمية التصدي لإنتشار الإرهاب

موجز أخبار مصراوي 7/6/2017

موجز أخبار مصراوي 7/6/2017