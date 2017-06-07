السيسي: العلاقات بين القاهرة وبوركينا فاسو مميزة وقوية

كتب-أحمد مسعد:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات بين القاهرة وبوركينا فاسو مميزة وقوية، لافتاً إلى أهمية محاربة الإرهاب والعمل على الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وأضاف السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية بوركينا فاسو روك مارك كابوري عقب جلسة المباحثات أجراها الرئيسين بقصر الاتحادية، أن المباحثات تطرقت إلى آخر تطورات الوضع في ليبيا، مضيفًا: "أتفقنا على الاستمرار في التعاون بين القاهرة وبوركوينا فاسو في محاربة الإرهاب والقضاء عليه نهائيًا وإقتلاع جذوره من خلال العلاقات الثنائية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على أهمية زيادرة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين، فضلا عن أهمية تفعيل اللجنة المشتركة والاسراع بعقد دورتها المقبلة في القاهرة في أقرب فرصة، بما يسهم بدفع العلاقات بين البلدين لآفاق أرحب.

وأكد الرئيس السيسي للرئيس كابوري على دعم مصر لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة في بوركينا فاسو، معبرا عن الإعجاب بخطة التنمية الطموحة التى يقودها في ذلك البلد العزيز على مصر.

واختتم السيسي كلمته موجهًا حديثه لـ"كابوري"، "مرحباً بك في بلدك الثاني مصر وببالغ الحب والتقدير نحن سعداء بما اتفقنا عليه".