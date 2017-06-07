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ملك البحرين يعرب عن تقديره لدعم السعودية لبلاده على ضوء التدخلات القطرية الإيرانية

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مصراوي Masrawy

ملك البحرين يعرب عن تقديره لدعم لبلاده على ضوء التدخلات القطرية الإيرانية

07:21 م الأربعاء 07 يونيو 2017

ملك البحرين يعرب عن تقديره لدعم السعودية لبلاده على ضوء التدخلات القطرية الإيرانية

جدة - (د ب أ):

أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خلال زيارة للسعودية، اليوم الأربعاء، عن تقديره للمملكة " على الدعم الذي تحظى به مملكة البحرين لحفظ أمنها واستقرارها على ضوء التدخلات القطريةالإيرانية التي امتدت إلى فترةً قد جاوزت عدة قرون من الزمان" .

وأضاف ملك البحرين، لدى وصوله الى السعودية، اليوم، :" كما مست تلك التدخلات من القيادة القطرية أشقاءنا من الدول العربية والإسلامية والتي لم تترك لنا خياراً لحفظ أمن واستقرار دولنا إلا باتخاذ ما اتخذناه من إجراءات . مشددين على ضرورة أن تقوم القيادة القطرية بتصحيح مسار سياستها وأن تفي بالتعهدات التي سبق وأن التزمت بها لسد مداخل الفوضى والقضاء على كل الممارسات التي تهدف إلى زعزعة أمن دولنا وتهدد وحدة مجتمعاتنا وسلامة أوطاننا لتعود العلاقة كما كانت لخير أهلنا الأعزاء في قطر وللجميع " .

وقال " لقد اختارت البحرين على مدى تاريخها التضامن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة للمحافظة على الدين والعروبة والتعايش والتسامح وحفظ الكيان وحسن الجوار ".

وكان ملك البحرين قد وصل إلى جدة بالسعودية، اليوم الأربعاء، في زيارة يبحث خلالها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز العلاقات التاريخية المتينة والمتميزة ،إضافة إلى مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ، والقضايا موضع الاهتمام المشترك.

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