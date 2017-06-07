حماس تدين الهجوم على إيران وتصفه بالإرهابي
حماس تدين الهجوم على إيران وتصفه بالإرهابي
06:31 م الأربعاء 07 يونيو 2017
غزة - (د ب أ):
أدانت حركة حماس الإسلامية الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأربعاء، وأسفر عن مقتل 12 شخصا وعدد من الإصابات.
وقال بيان صادر عن حماس "إن شعبنا الفلسطيني يتطلع إلى أن يسود الأمن والاستقرار والهدوء شعوب أمتنا العربية والإسلامية، وأن تتوحد الجهود من أجل مواجهة عدو الأمة المركزي ممثلاً في إسرائيل".
وأضاف البيان " أننا ندعو العلي القدير في هذا الشهر الفضيل أن يحقن دماء أمتنا وشعوبها وأن يوحد كلمتها".
وأفادت مصادر إيرانية بأن واقعة إطلاق النار في البرلمان الإيراني، اليوم، انتهت بمقتل المهاجمين الأربعة، بينما أعلن مسؤول إيراني أن 12 على الأقل قتلوا في الهجوم على البرلمان وضريح الإمام الخميني.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.
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