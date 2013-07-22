"الطب البيطري" بالوادي الجديد ينظم حملات لمكافحة الأمراض التي تنتقل من الحيوان للإنسان

توقيع الكشف الطبي على 147 حالة من الحيوانات وصرف العلاج اللازم

كتب : شرف غريب منذ 20 دقيقة

أكد الدكتور شنودة توفيق، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، أن المديرية تقوم حاليا بمكافحة الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، حيث تم إعدام 195 حيوان ضال باستخدام الخرطوش والإستركنين في مركزي الداخلة والخارجة.

وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، أن المديرية تقوم أيضًا بتوقيع الكشف الطبي على 147 حالة من الحيوانات والثروة الداجنة، المصابة بالأمراض الباطنة والجراحة الجلدية وطفيليات الدم، وتم صرف العلاج اللازم بالوحدات البيطرية لمراكز المحافظة.

وأوضح مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، أن المديرية تقوم حاليا بعمل حملات تفتيشية على الأسواق، ومحلات بيع اللحوم والأسماك والدواجن والمنتجات ذات الأصل الحيواني بالمحافظة.