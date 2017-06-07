نجل ترامب يتهم الديمقراطيين بالقيام بحملة كراهية ضد والده

واشنطن - (د ب أ):

اتهم اريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الديمقراطيين الأمريكيين بملاحقة والده بكراهية وبشكل غير إنساني.

وقال ترامب الابن في تصريح لقناة فوكس نيوز: "لم أر مثل هذا الكره أبدا".

أضاف ترامب الابن: "بالنسبة لي فهؤلاء ليسوا بشرا، لقد اختفت من عندهم جميع الأخلاق الطيبة والتصرفات اللائقة، وكنا نستحق أفضل من ذلك كبلد".

ورأى ترامب الابن أن الحزب الديمقراطي بلا قيادة وأنه "ينهار" لأنه ليس لديه رسالة خاصة به.

يشار إلى أن نجلي ترامب، دونالد الابن، وايريك، هما اللذان يديران منذ تولي ترامب الأب رئاسة أمريكا امبراطورية الشركات، التي يمتلكها الرئيسي الأمريكي، والتي تضم مئات الشركات وأن كليهما يواجهان اتهامات متكررة بأنهما يستفيدان من منصب والديهما.