أخبار عاجلة

وحيد عبدالمجيد: قطر ليس لديها استعداد للوصول لنقطة التقاء -
سياسي إماراتي: «مقاطعة قطر مؤلمة بالنسبة لنا.. لكننا نعيدها للرشد» -
وزير التنمية المحلية عن «ليالي الأسمرات الرمضانية»: «عاوزين نغني» -
اليوم.. نظر 11 دعوى تطالب ببطلان إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان -
العرب اليوم: قطر تتصدر الأحداث.. ومقتل 12 شخصًا في اليمن -
حول العالم في 24 ساعة -
صورة وخبر.. لحظة الهجوم على البرلمان الإيراني -
10 تصريحات × 24 ساعة -
عضو مجلس الأهلي يجيب.. هل انسحب فريق اليد من مونديال الأندية بقطر؟ -
وليد سليمان: حزين لعدم انضمامي للمنتخب.. وتصريحات كوليبالي «صادمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الألماني يدعو الى تخفيف حدة التصعيد في الأزمة القائمة حول قطر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الألماني يدعو الى تخفيف حدة التصعيد في الأزمة القائمة حول قطر

06:52 م الأربعاء 07 يونيو 2017

وزير الخارجية الألماني يدعو الى تخفيف حدة التصعيد في الأزمة القائمة حول قطر

برلين - (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل الى تخفيف حدة التصعيد في الأزمة القائمة حول قطر، وقال اليوم الأربعاء في برلين بعد مباحثات مع نظيره السعودي عادل الجبير : "إننا مقتنعون أن أي خصام بين الشركاء والجيران لا يعمل في النهاية سوى على تقوية (الأطراف) الخطأ".

وشدد جابريل على ضرورة الحفاظ على التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في المنطقة التي تشهد توترا كبيرا.

ومن جانبه، تمسك الجبير بالانتقاد السعودي لقطر، وقال: "إننا نعتبر قطر دولة شقيقة، وشريكا، ولكن يتعين على المرء قول شيء لأخيه أيضا، عندما يكون هناك شيء صحيح أو خاطئ".

وأعرب وزير الخارجية السعودي عن أمله في أن تتخذ قطر الخطوات الصائبة حالية من أجل إنهاء الأزمة.

يذكر أن المملكة العربية والإمارات العربية المتحدة ودولا أخرى قطعوا العلاقات الدبلوماسية مع قطر أول أمس الاثنين. ويتهمون قطر بدعم منظمات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ويدعونها لوقف ذلك.

وفي الوقت ذاته فإن هذه الدول مستاءة من العلاقات الجيدة المزعومة بين قطر وإيران.

ودعا جابريل جميع دول المنطقة لمعارضة تمويل (داعش)، لافتا إلى أنه كانت هناك معلومات عن المملكة العربية السعودية أيضا تشير إلى أنه كان يتم دعم إرهابيين من هناك من " دوائر خاصة ومؤسسات"، مشددا على ضرورة ألا تكون هناك "سياسة مواجهة محضة" ضد إيران.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حزب العدالة والتنمية التركي يتحرك لتسريع إرسال قوات إلى قطر

    حزب العدالة والتنمية التركي يتحرك لتسريع إرسال قوات إلى قطر

    أخبار
  • أمير الكويت يصل الإمارات

    أمير الكويت يصل الإمارات

    أخبار

  • "أ ش أ": دولي الإخوان يأمر قيادات الجماعة بمغادرة قطر والتوجه لـ4 دول

    أخبار
  • السفير السعودي: الكيل طفح من قطر.. كيف نسكت على من يحتضن الإرهاب؟

    السفير السعودي: الكيل طفح من قطر.. كيف نسكت على من يحتضن الإرهاب؟

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • قطع العلاقات مع قطر.. مسلسل الراحلين عن

    قطع العلاقات مع قطر.. مسلسل الراحلين عن "بي إن سبورتس" مستمررياضة

  • إبراهيم سعيد يوجه رسالة لمسؤولي الدولة بشأن أبوتريكة

    إبراهيم سعيد يوجه رسالة لمسؤولي الدولة بشأن أبوتريكةرياضة

  • الخارجية الأمريكية: علي قطر بذل المزيد لتجفيف مصادر تمويل المتطرفين

    الخارجية الأمريكية: علي قطر بذل المزيد لتجفيف مصادر تمويل المتطرفينأخبار

  • الأرصاد :طقس الخميس شديد الحرارة

    الأرصاد :طقس الخميس شديد الحرارةأخبار

  • خيري رمضان يكشف: 6 شروط لإنهاء المقاطعة.. وتطبيقها خلال 24 ساعة

    خيري رمضان يكشف: 6 شروط لإنهاء المقاطعة.. وتطبيقها خلال 24 ساعةأخبار

  • بعد كارثة

    بعد كارثة "الأزاريطة".. إيقاف بناء ٧ عقارات مخالفة بالعجمي (صور)أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"ترامب": السعودية تقوم بجهد عظيم لمكافحة ومنع تمويل الإرهاب

"ترامب": السعودية تقوم بجهد عظيم لمكافحة ومنع تمويل الإرهاب

الخطوط القطرية تنقل مئات الركاب القطريين من السعودية إلى الدوحة

الخطوط القطرية تنقل مئات الركاب القطريين من السعودية إلى الدوحة

ملك البحرين يعرب عن تقديره لدعم السعودية لبلاده على ضوء التدخلات القطرية الإيرانية

ملك البحرين يعرب عن تقديره لدعم السعودية لبلاده على ضوء التدخلات القطرية الإيرانية

السعودية تؤكد التزامها بتوفير التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين

السعودية تؤكد التزامها بتوفير التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين