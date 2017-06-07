وزير الخارجية الألماني يدعو الى تخفيف حدة التصعيد في الأزمة القائمة حول قطر
وزير الخارجية الألماني يدعو الى تخفيف حدة التصعيد في الأزمة القائمة حول قطر
06:52 م الأربعاء 07 يونيو 2017
برلين - (د ب أ):
دعا وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل الى تخفيف حدة التصعيد في الأزمة القائمة حول قطر، وقال اليوم الأربعاء في برلين بعد مباحثات مع نظيره السعودي عادل الجبير : "إننا مقتنعون أن أي خصام بين الشركاء والجيران لا يعمل في النهاية سوى على تقوية (الأطراف) الخطأ".
وشدد جابريل على ضرورة الحفاظ على التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في المنطقة التي تشهد توترا كبيرا.
ومن جانبه، تمسك الجبير بالانتقاد السعودي لقطر، وقال: "إننا نعتبر قطر دولة شقيقة، وشريكا، ولكن يتعين على المرء قول شيء لأخيه أيضا، عندما يكون هناك شيء صحيح أو خاطئ".
وأعرب وزير الخارجية السعودي عن أمله في أن تتخذ قطر الخطوات الصائبة حالية من أجل إنهاء الأزمة.
يذكر أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولا أخرى قطعوا العلاقات الدبلوماسية مع قطر أول أمس الاثنين. ويتهمون قطر بدعم منظمات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ويدعونها لوقف ذلك.
وفي الوقت ذاته فإن هذه الدول مستاءة من العلاقات الجيدة المزعومة بين قطر وإيران.
ودعا جابريل جميع دول المنطقة لمعارضة تمويل (داعش)، لافتا إلى أنه كانت هناك معلومات عن المملكة العربية السعودية أيضا تشير إلى أنه كان يتم دعم إرهابيين من هناك من " دوائر خاصة ومؤسسات"، مشددا على ضرورة ألا تكون هناك "سياسة مواجهة محضة" ضد إيران.
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