حزب العدالة والتنمية التركي يتحرك لتسريع إرسال قوات إلى قطر

اسطنبول - (د ب أ):

يعمل حزب العدالة التنمية الحاكم في تركيا، اليوم الأربعاء، على تسريع استصدار تشريع من أجل إرسال قوات إلى قطر، بحسب وثائق على الموقع الإلكتروني للحزب.

ويجري الإعداد لهذه المقترحات منذ عدة أشهر، لكن اتخاذ خطوة من أجل التسريع من وتيرة إصدار التشريع يأتي في الوقت الذي تواجه فيه قطر أزمة كبيرة مع جيرانها في الخليج العربي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقد العقوبات، التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر الأسبوع الجاري. ويشار إلى أن أردوغان في تحالف وثيق مع القيادة القطرية.

وتشمل عمليات إرسال القوات المخطط لها إرسال بعثات تدريب أيضا. ويذكر أن هناك بعض القوات التركية في قطر بالفعل، حيث وقعت الدولتان اتفاقية دفاع مشترك عام 2014.

يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية حاصل على الأغلبية في البرلمان. ومن جانبه أعرب حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري عن مخاوفه من دعم الحكومة لقطر في الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن السعودية تتهم الدوحة بدعم جماعات متطرفة.

وطالما كان حزب الشعب الجمهوري العلماني منتقدا لدعم الحكومة التركية لجماعات مثل الإخوان المسلمين في مصر، وهي أحد الجماعات التي تشكل محور الأزمة الحالية في الخليج.