ميركل تعرب عن استيائها من ضعف الاستعداد العالمي لاستقبال اللاجئين
ميركل تعرب عن استيائها من ضعف الاستعداد العالمي لاستقبال اللاجئين
06:39 م الأربعاء 07 يونيو 2017
برلين - (د ب أ):
أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن استيائها من ضعف الاستعداد العالمي لاستقبال اللاجئين.
وقالت، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة مع شباب منحدرين من مجموعة الدول الصناعية والناشئة الكبرى بالعالم "جي 20" بالعاصمة برلين: "إذا كان لدى المرء صورة لعالم مشترك، فإنه من المحزن للغاية أن تنغلق دول كثيرة على هذا النحو ويكون لديها خوف".
وأشارت إلى أنه لا يزال هناك أيضا "نقاش محزن" داخل الاتحاد الأوروبي عن توزيع اللاجئين، لافتة إلى أن الأمر لا يتعلق في هذا الشأن بعدد كبير من اللاجئين كالسوريين الذين تم إيواؤهم مثلا في تركيا.
وخلال المناقشة مع الشباب تم التطرق الى موضوعات أخرى من شأنها أن تؤدي دورا مهما خلال قمة مجموعة العشرين "جي 20" المنتظرة في مدينة هامبورج الألمانية في شهر تموز/يوليو القادم.
ودعت ميركل أيضا لإنهاء استخدام الفحم على المدى الطويل، ولكن مع ضرورة مراعاة تأمين الإمداد بالطاقة وأماكن العمل.
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