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محافظ الدقهلية: توجيهات الرئيس تعطي دَفعة كبيرة للنهوض بالصناعات داخل المحافظة

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مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية: توجيهات الرئيس تعطي دَفعة كبيرة للنهوض بالصناعات داخل المحافظة

06:40 م الأربعاء 07 يونيو 2017

محافظ الدقهلية: توجيهات الرئيس تعطي دَفعة كبيرة للنهوض بالصناعات داخل المحافظة

الدقهلية- رامي القناوي:
قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح للنهوض بالصناعات وتطوير بحيرة المنزلة، اليوم الأربعاء، تعطي دَفعة قوية للنهوض بالصناعات التى تتميز بها بعض القري على مستوى المحافظة والعمل على تنميتها وتطويرها ومساعدة العاملين بها.

وأضاف، أن الرئيس أشاد بحجم ماتم إنجازه على أرض الواقع، خلال عرض نتائج إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالمؤتمر الذي أقيم على مسرح الجلاء، مؤكداً أن الرئيس كان يعلم بكل المعوقات والمشروعات المتوقفة بالمحافظة، وخلال عرض عدد من الشباب أعضاء المجلس الاستشاري، بعض الاقتراحات، وجدوا الحلول والدعم الكامل من الرئيس للنهوض بالمشروعات والمنظومة الصحية.

وأكد "الشعراوي" أن الرئيس وجه بسرعة إزالة أنقاض الإزالات، وسيتم عقد اجتماع طارئ بجميع رؤساء الوحدات المحلية، ووضع خطة تعتمد على رفع الركام وإزالته.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية، أعطي إشارة البدء لتطوير صناعة التريكو بقرية طنامل التابعة لمركز أجا، مع إقامة معارض كبري بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وسيتم عقد لقاء بأصحاب تلك المهنة ودراسة جميع المعوقات التى يتعرضون لها، كما سيتم العمل على حلها والنهوض بتلك الصناعة الهامة مع إقامة معاهد للتدريب، وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال المحافظ، أن الرئيس خلال العرض أوضح معاناة الصيادين ببحيرة المنزلة، وكان رده قاطع بسرعة الانتهاء من تطوير البحيرة ضمن المشروع القومي لتطهير بحيرات والنهوض بالثروة السمكية.

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