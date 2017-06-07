ضبط 20 وإصابة شرطيين في اشتباكات بين الأمن والأهالي بالدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

ألقت أجهزة الأمن بالدقهلية، اليوم الأربعاء، القبض على 20 من أهالي قرية النزل بمركز منية النصر، وأصيب شرطيان، إثر اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والأهالي الذين حاصروا نقطة الشرطة وحاولوا الفتك بـ6 متهمين بمحاولة خطف طفلة من القرية.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقي إخطاراً من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه أثناء مرور النقيب أحمد عاطف، الضابط بوحدة مباحث مركز منية النصر، وقوة من الشرطة بقرية "النزل"، لتفقد الحالة الأمنية، أبلغه بعض أهالى القرية بضبط 6 أشخاص متهمين بمحاولة استدراج طفلة من القرية لخطفها، وعلى القور توجهت القوة إلى مكان البلاغ وضبطت المتهمين ونقلتهم إلى نقطة شرطة النزل.

وبفحص المضبوطين تبين أنهم "خالد.م" 20سنة، استورجى، و"محمد.ا" 28 سنة، نجار مسلح، و"يحيى.م" 22سنة، نجار موبيليا، و"نصر.م"21سنة، استورجى، و"يوسف.م" 54 سنة، سائق، و"حسام.م" 40 سنة، صياد، وجميعهم مقيمون بدمياط، وبحوزتهم سيارة ميكروباص قيادة المتهم الخامس.

وأثناء قيام القوات باصطحاب المضبوطين إلى ديوان المركز لفحصهم، تجمع العشرات من أهالي القرية أمام مبنى نقطة الشرطة وحاولوا استخلاصهم من القوات للتعدي عليهم، ما دفع قوات الأمن لاستدعاء قوات إضافية والعودة بالمتهمين إلى داخل النقطة.

وانتقل مأمور مركز منية النصر، والرائد إسلام صقر، رئيس المباحث، ومعاونه النقيب أحمد العزب، إلى القرية وحالوا إقناع الأهالي بالانصراف، إلا أنهم رفضوا، وعندما حاولت قوات الأمن فضهم قام بعض الأشخاص برشق قوات الشرطة بالحجارة، مما أدي إلى إصابة شرطيين، وتحطيم عدد من سيارات الشرطة، وتمكنت القوات من ضبط 20 شخص من الأهالى.