ضبط 20 كيلو بانجو بحوزة شخصين بالأقصر
ضبط 20 كيلو بانجو بحوزة شخصين بالأقصر
06:14 م الأربعاء 07 يونيو 2017
ضبط 20 كيلو بانجو بحوزة شخصين
الأقصر - محمد محروس :
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أرمنت بالأقصر، اليوم الأربعاء، من ضبط 20 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بحوزة شخصين.
تلقى اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من اللواء ذكي مختار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود معلومات للرائد عمرو غضنفر، رئيس مباحث مركز شرطة أرمنت، بتردد "علاء.م" 34 سنة، عاطل ومقيم حاجر المريس القرنة، سبق اتهامه في قضايا مخدرات، و"مصطفى.ع" 49 سنة، سائق ومقيم الأقالته دائرة مركز القرنة، بسيارة نقل لترويج نبات البانجو المخدر على عملائهما بالمدينة.
تم إعداد أكمنة بأماكن ترددهما، وتمكنت قوة أمنية بقيادة الملازم أول محمد القيعي، من ضبطهما، وبحوزتهما 20 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر.
حرر المحضر رقم 2987 إداري مركز شرطة أرمنت، وجاري إحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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