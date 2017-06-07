أخبار عاجلة

وحيد عبدالمجيد: قطر ليس لديها استعداد للوصول لنقطة التقاء -
سياسي إماراتي: «مقاطعة قطر مؤلمة بالنسبة لنا.. لكننا نعيدها للرشد» -
وزير التنمية المحلية عن «ليالي الأسمرات الرمضانية»: «عاوزين نغني» -
اليوم.. نظر 11 دعوى تطالب ببطلان إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان -
العرب اليوم: قطر تتصدر الأحداث.. ومقتل 12 شخصًا في اليمن -
حول العالم في 24 ساعة -
صورة وخبر.. لحظة الهجوم على البرلمان الإيراني -
10 تصريحات × 24 ساعة -
عضو مجلس الأهلي يجيب.. هل انسحب فريق اليد من مونديال الأندية بقطر؟ -
وليد سليمان: حزين لعدم انضمامي للمنتخب.. وتصريحات كوليبالي «صادمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 20 كيلو بانجو بحوزة شخصين بالأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 20 كيلو بانجو بحوزة شخصين بالأقصر

06:14 م الأربعاء 07 يونيو 2017

ضبط 20 كيلو بانجو بحوزة شخصين بالأقصر

ضبط 20 كيلو بانجو بحوزة شخصين

الأقصر - محمد محروس :
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أرمنت بالأقصر، اليوم الأربعاء، من ضبط 20 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بحوزة شخصين.

تلقى اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من اللواء ذكي مختار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود معلومات للرائد عمرو غضنفر، رئيس مباحث مركز شرطة أرمنت، بتردد "علاء.م" 34 سنة، عاطل ومقيم حاجر المريس القرنة، سبق اتهامه في قضايا مخدرات، و"مصطفى.ع" 49 سنة، سائق ومقيم الأقالته دائرة مركز القرنة، بسيارة نقل لترويج نبات البانجو المخدر على عملائهما بالمدينة.

تم إعداد أكمنة بأماكن ترددهما، وتمكنت قوة أمنية بقيادة الملازم أول محمد القيعي، من ضبطهما، وبحوزتهما 20 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر.
حرر المحضر رقم 2987 إداري مركز شرطة أرمنت، وجاري إحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على

    القبض على "كشري" وبحوزته 31 لفافة بانجو بالدقهلية

    أخبار
  • حبس مواطنين إثنين بسرقة مواشي في الأقصر 4 أيام

    حبس مواطنين إثنين بسرقة مواشي في الأقصر 4 أيام

    أخبار
  • القبض على عاطل بحوزته 60 كيلو بانجو بالشرقية

    القبض على عاطل بحوزته 60 كيلو بانجو بالشرقية

    أخبار
  • تشديدات أمنية بمحيط كنائس الأقصر عقب تفجيرَي طنطا والإسكندرية

    تشديدات أمنية بمحيط كنائس الأقصر عقب تفجيرَي طنطا والإسكندرية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • وزير العدل الفرنسي: قطر لن تحصل مجددا على مزايا ضريبية

    وزير العدل الفرنسي: قطر لن تحصل مجددا على مزايا ضريبيةأخبار

  • بوتين في اتصال هاتفي مع أمير قطر يؤكد موقف بلاده لحل الأزمات عبر الحوار

    بوتين في اتصال هاتفي مع أمير قطر يؤكد موقف بلاده لحل الأزمات عبر الحوارأخبار

  • بعد ساعات من قطع العلاقات.. ماذا يحدث في فروع بنك قطر الوطني في مصر؟

    بعد ساعات من قطع العلاقات.. ماذا يحدث في فروع بنك قطر الوطني في ؟أخبار

  • خيري رمضان يكشف: 6 شروط لإنهاء المقاطعة.. وتطبيقها خلال 24 ساعة

    خيري رمضان يكشف: 6 شروط لإنهاء المقاطعة.. وتطبيقها خلال 24 ساعةأخبار

  • لماذا لم ينخفض الدولار بعد زيادة الاحتياطي الأجنبي 2.5 مليار دولار؟

    لماذا لم ينخفض الدولار بعد زيادة الاحتياطي الأجنبي 2.5 مليار دولار؟أخبار

  • كيف استغلت قطر أرض فرنسا في عهد ساركوزي؟.. ماكرون يُكشر عن أنيابه - (تقرير)

    كيف استغلت قطر أرض فرنسا في عهد ساركوزي؟.. ماكرون يُكشر عن أنيابهأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رمضانك سبورت - مداخلة ك. أحمد حسام ميدو وحديث عن انضمامه لقناة ON Sport ومباراة مصر وتونس

رمضانك سبورت - مداخلة ك. أحمد حسام ميدو وحديث عن انضمامه لقناة ON Sport ومباراة مصر وتونس

اجتماع لتنظيم الإخوان والحكومة التركية لدعم تميم والتحريض ضد مصر

اجتماع لتنظيم الإخوان والحكومة التركية لدعم تميم والتحريض ضد مصر

رئيسا مصر وبوركينا فاسو يؤكدان أهمية التصدي لإنتشار الإرهاب

رئيسا مصر وبوركينا فاسو يؤكدان أهمية التصدي لإنتشار الإرهاب

موجز أخبار مصراوي 7/6/2017

موجز أخبار مصراوي 7/6/2017