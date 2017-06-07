القبض على 20 شخص من أهالى "النزل" بعد اشتباكات مع الشرطة بالمنصورة

الدقهلية- رامي القناوي:

ألقت أجهزة الأمن بالدقهلية، اليوم الأربعاء، القبض على 20 شخص من أهالى قرية النزل بمركز منية النصر، بعد وقوع اشتباكات عنيفة بين الأهالى والشرطة، وقيامهم بمحاصرة نقطة الشرطة وتحطيم عدد من السيارات، بعد ضبط 6 أشخاص اتهمهم الأهالى بالتواجد داخل القرية لخطف الأطفال، ومطالبتهم بتسليمهم للفتك بهم.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقي إخطاراً من اللواء مجدي القمري، مير المباحث الجنائية، بأنه أثناء مرور النقيب أحمد عاطف، الضابط بوحدة مباحث مركز منية النصر، وقوة من الشرطة بقرية "النزل"، لتفقد الحالة الأمنية، تبلغ له من بعض أهالى القرية بضبط 6 أشخاص يُشاع شروعهم فى استدراج طفلة من القرية، توجهت القوة إلى مكان البلاغ وضبط المتهمين ونقلهم إلى نقطة شرطة النزل.

وبفحص المضبوطين تبين أنهم كلاً من"خالد.م" 20سنة، استورجى، و"محمد.ا" 28 سنة، نجار مسلح، و"يحيى.م" 22سنة، نجار موبيليا، و"نصر.م"21سنة، استورجى، و"يوسف.م" 54 سنة، سائق، و"حسام.م" 40 سنة، صياد، جميعهم مقيمين بدمياط، وبحوزتهم سيارة ميكروباص قيادة المتهم الخامس.

وأثناء قيام القوات باصطحاب المضبوطين إلى ديوان المركز لفحصهم، تجمع العشرات من أهالي القرية أمام مبنى نقطة الشرطة وحاولوا استخلاصهم من القوات للتعدي عليهم، ما دفع قوات الأمن لاستدعاء قوات إضافية والعودة بالمتهمين إلى داخل النقطة.

وانتقل مأمور مركز منية النصر، والرائد إسلام صقر، رئيس المباحث، ومعاونه النقيب أحمد العزب، إلى القرية وحالوا إقناع الأهالي بالانصراف، إلا أنهم رفضوا، وعندما حاولت قوات الأمن فضهم قام بعض الأشخاص برشق قوات الشرطة بالحجارة، مما أدي إلى إصابة شرطيين، وتحطيم عدد من سيارات الشرطة، وتمكنت القوات من ضبط 20 شخص من الأهالى.