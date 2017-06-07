أخبار عاجلة

وحيد عبدالمجيد: قطر ليس لديها استعداد للوصول لنقطة التقاء -
سياسي إماراتي: «مقاطعة قطر مؤلمة بالنسبة لنا.. لكننا نعيدها للرشد» -
وزير التنمية المحلية عن «ليالي الأسمرات الرمضانية»: «عاوزين نغني» -
اليوم.. نظر 11 دعوى تطالب ببطلان إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان -
العرب اليوم: قطر تتصدر الأحداث.. ومقتل 12 شخصًا في اليمن -
حول العالم في 24 ساعة -
صورة وخبر.. لحظة الهجوم على البرلمان الإيراني -
10 تصريحات × 24 ساعة -
عضو مجلس الأهلي يجيب.. هل انسحب فريق اليد من مونديال الأندية بقطر؟ -
وليد سليمان: حزين لعدم انضمامي للمنتخب.. وتصريحات كوليبالي «صادمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

القبض على 20 شخص من أهالى "النزل" بعد اشتباكات مع الشرطة بالمنصورة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على 20 شخص من أهالى "النزل" بعد اشتباكات مع الشرطة بالمنصورة

06:08 م الأربعاء 07 يونيو 2017

الدقهلية- رامي القناوي:
ألقت أجهزة الأمن بالدقهلية، اليوم الأربعاء، القبض على 20 شخص من أهالى قرية النزل بمركز منية النصر، بعد وقوع اشتباكات عنيفة بين الأهالى والشرطة، وقيامهم بمحاصرة نقطة الشرطة وتحطيم عدد من السيارات، بعد ضبط 6 أشخاص اتهمهم الأهالى بالتواجد داخل القرية لخطف الأطفال، ومطالبتهم بتسليمهم للفتك بهم.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقي إخطاراً من اللواء مجدي القمري، مير المباحث الجنائية، بأنه أثناء مرور النقيب أحمد عاطف، الضابط بوحدة مباحث مركز منية النصر، وقوة من الشرطة بقرية "النزل"، لتفقد الحالة الأمنية، تبلغ له من بعض أهالى القرية بضبط 6 أشخاص يُشاع شروعهم فى استدراج طفلة من القرية، توجهت القوة إلى مكان البلاغ وضبط المتهمين ونقلهم إلى نقطة شرطة النزل.

وبفحص المضبوطين تبين أنهم كلاً من"خالد.م" 20سنة، استورجى، و"محمد.ا" 28 سنة، نجار مسلح، و"يحيى.م" 22سنة، نجار موبيليا، و"نصر.م"21سنة، استورجى، و"يوسف.م" 54 سنة، سائق، و"حسام.م" 40 سنة، صياد، جميعهم مقيمين بدمياط، وبحوزتهم سيارة ميكروباص قيادة المتهم الخامس.

وأثناء قيام القوات باصطحاب المضبوطين إلى ديوان المركز لفحصهم، تجمع العشرات من أهالي القرية أمام مبنى نقطة الشرطة وحاولوا استخلاصهم من القوات للتعدي عليهم، ما دفع قوات الأمن لاستدعاء قوات إضافية والعودة بالمتهمين إلى داخل النقطة.

وانتقل مأمور مركز منية النصر، والرائد إسلام صقر، رئيس المباحث، ومعاونه النقيب أحمد العزب، إلى القرية وحالوا إقناع الأهالي بالانصراف، إلا أنهم رفضوا، وعندما حاولت قوات الأمن فضهم قام بعض الأشخاص برشق قوات الشرطة بالحجارة، مما أدي إلى إصابة شرطيين، وتحطيم عدد من سيارات الشرطة، وتمكنت القوات من ضبط 20 شخص من الأهالى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بسبب الغيرة.. الزوجة الثانية تُعذب ابنة زوجها بـ

    بسبب الغيرة.. الزوجة الثانية تُعذب ابنة زوجها بـ"ماء مغلي" بالمنصورة

    أخبار
  • القبض على

    القبض على "كشري" وبحوزته 31 لفافة بانجو بالدقهلية

    أخبار
  • ضبط ثلاثة أشخاص بالدقهلية لإتجارهم في العملات الأجنبية

    ضبط ثلاثة أشخاص بالدقهلية لإتجارهم في العملات الأجنبية

    أخبار
  • تكثيف أمني بمحيط كنائس الدقهلية تحسبًا لوقوع تفجيرات

    تكثيف أمني بمحيط كنائس الدقهلية تحسبًا لوقوع تفجيرات

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بوتين في اتصال هاتفي مع أمير قطر يؤكد موقف بلاده لحل الأزمات عبر الحوار

    بوتين في اتصال هاتفي مع أمير قطر يؤكد موقف بلاده لحل الأزمات عبر الحوارأخبار

  • تداول صورة لعادل إمام مع طفلة.. ونشطاء:

    تداول صورة لعادل إمام مع طفلة.. ونشطاء: "حفيدته"فنون

  • الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة وتوجه نصائح للمواطنين

    الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة وتوجه نصائح للمواطنينأخبار

  • النائب العام الإماراتي ينذر بالسجن من يتعاطف مع قطر

    النائب العام الإماراتي ينذر بالسجن من يتعاطف مع قطرأخبار

  • موريتانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر

    موريتانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطرأخبار

  • قطع العلاقات مع قطر.. مسلسل الراحلين عن

    قطع العلاقات مع قطر.. مسلسل الراحلين عن "بي إن سبورتس" مستمررياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. نظر 11 دعوى تطالب ببطلان إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان

اليوم.. نظر 11 دعوى تطالب ببطلان إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان

العرب اليوم: قطر تتصدر الأحداث.. ومقتل 12 شخصًا في اليمن

العرب اليوم: قطر تتصدر الأحداث.. ومقتل 12 شخصًا في اليمن

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

صورة وخبر.. لحظة الهجوم على البرلمان الإيراني

صورة وخبر.. لحظة الهجوم على البرلمان الإيراني