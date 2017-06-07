مستقبل وطن يمثل الأحزاب المصرية في المباحثات الصينية ببكين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن حزب مستقبل وطن المهندس أحمد صبري أمين تنظيم الحزب، منسقًا لوفد الأحزاب المصرية في بكين والمشارك في المباحثات المصرية الصينية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وحضور المؤتمر الحوار بين الاحزاب السياسية في دول بريكس والدول النامية.

شاهد أيضا

ويضم وفد الحزب مهندس أحمد صبري أمين التنظيم وهاني بدر أمين قطاع وسط الصعيد، وتضمن الزيارة لقاء عدد من القيادات السياسية بالحزب الحاكم وجمهورية الصين، كان بدايتها اليوم بلقاء السيد تشاو ويدونج مدير عام إدارة غرب اسيا وشمال افريقيا بدائرة العلاقات الخارجية، ولي جون نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية وتضمن اللقاء بحث العلاقات بين البلدين ومبادرة بناء الطريق والحزام.