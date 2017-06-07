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صور| المحافظين في الصين دعما للدبلوماسية الشعبية

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صور| المحافظين في الصين دعما للدبلوماسية الشعبية صور| المحافظين في الصين دعما للدبلوماسية الشعبية

التحرير

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التقى وفد حزب المحافظين اليوم مع قيادات من الحزب الشيوعى الحاكم فى دولة الصين الشعبية.

وأعرب الوفد، عن إمتنانه من للجانب الصيني لتنمية العلاقات المصرية الصينية وتوطيدها، وإجراء تعاون سياسي اقتصادي وثقافي بين البلدين.
و من جانبه، سلم المستشار أشرف الروبى، السيد "لي جون" نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني درع مهداه من رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام إلي الحزب الشيوعي.

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وفي نفس السياق، سلم أحمد حنتيش متحدث المحافظين، السيد "تشاو ويدونغ" مدير عام ادارة غرب اسيا و شمال افريقيا بدائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، درع الأمانة العامة لحزب المحافظين.

وجاء ذلك، على خلفية اجتماعين عقدا صباح اليوم بالعاصمة الصينية بكين، بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب مصرية.

 

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