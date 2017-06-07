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فيديو| الجندي: «الإرهابيون عايشين وسطنا مش نازلين مع المطر»

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فيديو| الجندي: «الإرهابيون عايشين وسطنا مش نازلين مع المطر» فيديو| الجندي: «الإرهابيون عايشين وسطنا مش نازلين مع المطر»

التحرير

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أكد الشيخ خالد الجندي، من علماء الأزهر الشريف، أن العناصر الإرهابية يعيشون وسطنا قائلا "الإرهابيين لم يخرجوا من البالوعات، ولم ينزلوا إلينا مع المطر، بل هم متواجدون وسطنا".

وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية ""، "علينا التدقيق في سكان الحي والعمارة جيدًا، حتى لا ينتج عنهم  كارثة نتحمل جميعنا نتائجها".

وتابع "السلبية دمرت المجتمع والناس بقت تخاف تبلغ عن المصايب، وتغيير المنكر لا يكون بالشومة، وإنما بالإبلاغ عن المجرمين مهما تعرض الإنسان لمشاكل وعقبات".

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التحرير

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