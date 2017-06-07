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مران الزمالك| غيابات بالجملة وعودة حفني وتدريبات تأهيلية للرباعي المصاب

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مران الزمالك| غيابات بالجملة وعودة حفني وتدريبات تأهيلية للرباعي المصاب مران الزمالك| غيابات بالجملة وعودة حفني وتدريبات تأهيلية للرباعي المصاب

التحرير

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بعد فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 4 أيام عقب المباراة الأخيرة امام اتحاد العاصمة الجزائري بالجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويقود المران علاء عبد الغني المدرب المساعد ومعه بيدرو محلل الأداء، في ظل سفر البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للزمالك لبلاده لقضاء أجازته.

شهد المران غياب اللاعبين الدوليين أحمد الشناوي، علي جبر، طارق حامد، مصطفى فتحي ومحمود عبد المنعم «كهربا» لانضمامهم لمنتخب ، ومعروف يوسف لانضمامه لمنتخب نيجيريا.

كما غاب محمود عبد العاطي «دونجا» لإجراءه أشعة على الركبة، بالإضافة للثنائي محمود عبد الرحيم «جنش» وستانلي أوهايتشي بإذن من الجهاز الفني.

وعاد أيمن حفني  لاعب الفريق للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الماضية برشح في الركبة.

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وخاض الثلاثي إسلام جمال وأيمن حفني وحسام سلامة «باولو» تدريبات تأهيلية في حمام السباحة على هامش تدريبات اليوم.

بينما أدى أسامة إبراهيم الظهير الأيمن تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش تدريبات الفريق اليوم بملعب النادي.

ويعاني أسامة إبراهيم من الإصابة بشد في العضلة الخلفية منعته من خوض التدريبات الجماعية مع الفريق.

ويخوض  الزمالك مباراة ودية أمام أكاديمية مصر يوم السبت المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء فى العاشرة والنصف مساءًا.

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التحرير

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