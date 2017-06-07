البدري يطير إلى كندا الليلة ويعود قبل مواجهة سموحة

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يغادر حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي القاهرة الليلة متجهًا إلي كندا لقضاء إجازة خاصة مع أسرته المقيمة في البلد الذي يقع بقارة أمريكا الشمالية.

وحصل البدري على موافقة الإدارة عقب مباراة الوداد للسفر إلى كندا في ظل توقف الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا بسبب مباراة مصر وتونس المقرر لها يوم الأحد القادم في تصفيات أمم أفريقيا 2019.

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وكان من المفترض أن يغادر البدري إلى كندا يوم 5 يونيو عقب مباراة الوداد مباشرة إلا أن تأخر حجوزات الطيران أخرت السفر إلى اليوم.

ويعود البدري إلي القاهرة مرة أخرى يوم 14 يونيو للحاق بمباراة الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز.