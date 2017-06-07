السفير السعودي: الكيل طفح من قطر.. كيف نسكت على من يحتضن الإرهاب؟
السفير السعودي: الكيل طفح من قطر.. كيف نسكت على من يحتضن الإرهاب؟
05:51 م الأربعاء 07 يونيو 2017
كتب - عبدالعظيم قنديل:
قال سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، أحمد عبدالعزيز قطان، إن قرار المملكة قطع العلاقات مع قطر، جاء بعد أن استنفدت كل السبل الأخرى، مضيفا: "الكيل طفح وبلغ السيل الزبى من قطر".
وتساءل قطان، في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر": "كيف يسكت ملك الحزم، عمن يحتضن الجماعات الإرهابية والطائفية، وكيف يسكت عمن يستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة؟".
واستطرد قطان قائلًا: "كيف يسكت عمن يدعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في المملكة والبحرين، وكيف يسكت ملك الحزم عمن يمارس سرًا وعلنًا طوال السنوات الماضية انتهاكات جسيمة لشق الصف الداخلي السعودي"، وتابع: "كيف يسكت ملك الحزم عمن يحرض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها، وكيف يسكت عمن يدعم الجماعات الإرهابية في الدول العربية الشقيقة".
وأضاف السفير قطان، قائلاً: "وكيف يسكت عمن يدعم الإرهاب في مصر الحبيبة، وكيف يسكت ملك الحزم عمن يريد شراً بـالأشقاء في الإمارات والبحرين، وكيف يسكت ملك الحزم عمن يدعم الحوثيين وإيران و حماس، وكيف يسكت ملك الحزم عمن يريد شراً بالدول العربية والإسلامية؟".
وفى ختام التغريدات، أكد الدبلوماسي السعودى أنه كان لابد لملك الحزم أن يضرب بعصاه رؤوس من شارك في هذه المؤامرات حتى يعودوا إلى رشدهم، وأتمنى أن يعودوا إلى صوابهم قبل فوات الأوان وإلا فسوف يعضون أصابع الندم يوم لا ينفع الندم.
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