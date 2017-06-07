رئيس قطاع البعثات الأجنبية: مصر مفتوحة للطلاب القطريين وعددهم يزيد على الألف

كتبت- رنا الجميعي:

أكّد دكتور حسام الملاح، رئيس قطاع البعثات الأجنبية وشئون الوافدين بوزارة التعليم العالي، على عدم المساس بالطلبة القطريين الموجودين بالجامعات الحكومية.

وأضاف الملّاح، في تصريحات لمصراوي، أن عدد الطلالاب القطريين في مصر يصل إلى 1738 طالب، منتشرين بكل جامعات مصر، وأبرز تلك الجامعات في القاهرة وعين شمس والمنصورة والإسكندرية.

وشدد الملاح في تصريحه أن مصر مفتوحة لجميع الطلبة، بمن فيهم القطريين، وأنهم يُمارسون حياتهم بشكل طبيعي.

جاء ذلك تعليقًا على قطع مصر و7 دول على رأسها السعودية والإمارات، الإثنين الماضي، العلاقات مع قطر.