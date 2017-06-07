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بطل أزمة الزمالك والمقاصة: فكرت في الاعتراف لجريشة بلمسة اليد

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بطل أزمة الزمالك والمقاصة: فكرت في الاعتراف لجريشة بلمسة اليد بطل أزمة الزمالك والمقاصة: فكرت في الاعتراف لجريشة بلمسة اليد

التحرير

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تحدث مدافع للمقاصة، أحمد سامي، بطل الواقعة الشهيرة التي تسببت في أزمة بين فريقي ومصر المقاصة في مباراتهما معا في الدور الأول، وروى لأول مرة كواليس الواقعة مؤكدًا أنه قام بلمس الكرة باليد بحركة لا إرادية منه ليلحق بها قبل أن تصل إلى رأس مهاجم الزمالك.

وقال سامي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملاعب أون على قناة أون سبورت : "لم أصدق أنني لمست الكرة بيدي في باديء الأمر لأنني بالفعل لم أكن متعمدًا وكانت حركة تلقائية مني، وفكرت في الاعتراف للحكم بلمسة اليد بعد مرور ما لا يقل عن 10 دقائق من الواقعة".

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وأضاف: "جهاد جريشة حكم دولي كبير ومن المستحيل أن يكون شاهد الواقعة ولم يحتسبها، زاوية الرؤية بالنسبة له وبالنسبة للمساعد كانت صعبة جدا وهذا من حسن حظي".

وتطرق سامي في تصريحاته بالحديث عن واقعة مباراة الدور الثاني بين فريقي الزمالك والمقاصة، مؤكدا أن لاعبي المقاصة لم يتخيلوا حتى اللحظة الأخيرة أن فريق الزمالك لن يحضر إلى ملعب بتروسبورت، نافيا أن يكون كتب منشورا على صفحته ضد الزمالك ، وأن هناك صفحة مزيفة باسمه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعمدت توجيه إهانات إلى الزمالك على اسمه ومن المستحيل أن يفعل ذلك لأنه يحترم الزمالك وجماهيره.

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التحرير

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