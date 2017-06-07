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أحمد سامي: أنتظر عرض الأهلي..ولمسة اليد لن تمنعني من الإنتقال للزمالك

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أحمد سامي: أنتظر عرض الأهلي..ولمسة اليد لن تمنعني من الإنتقال للزمالك أحمد سامي: أنتظر عرض الأهلي..ولمسة اليد لن تمنعني من الإنتقال للزمالك

التحرير

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أكد أحمد سامي لاعب فريق المقاصة أنه تلقى عرضًا من الأهلي لضمه في يناير الماضي، إلا أن إدارة النادي الفيومي رفضت التفريط فيه، مشددا على أنه في حالة إذا ما جدد الأهلي طلبه في الميركاتو الصيفي لضمه فلن تمانع إدارة المقاصة في انتقاله للأحمر.

وقال سامي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملاعب أون على قناة أون سبورت إن ما يتردد عن وجود مفاوضات من أمر غير صحيح، رافضا الربط بين ذلك وبين واقعة لمسة اليد الشهيرة منه في مباراة الفريقين، وأكد سامي أن هذه الواقعة لن تؤثر على انتقاله للقلعة البيضاء إذا ما أراد مسؤولو الزمالك الحصول على خدماته.

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واختتم مدافع الفريق الفيومي تصريحاته بأنه يتمنى اللعب للأهلي أو الزمالك، إلا أنه في حالة عدم الانضمام للقلعة الحمراء أو البيضاء في الموسم المقبل فسيفضل الاستمرار في صفوف مصر المقاصة.

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التحرير

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