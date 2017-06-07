أسباب تنازل «مكرم محمد» عن بلاغه للنائب العام ضد إبراهيم عيسى

التحرير

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قال حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وسكرتير نقابة الصحفيين فى تصريحات لـ"التحرير"، إن المجلس الأعلى للإعلام قرر التنازل عن البلاغ الذى تقدم به رئيس المجلس، مكرم محمد أحمد، للنائب العام ضد الكاتب الصحفي ابراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة المقال بتهمة إثاره الفتنة بعد نشر 6 مقالات فى عدد واحد بتاريخ 27 مايو 2017.

وقال زكريا فى تصريحات لـ"التحرير"، إنه تواصل مع ابراهيم عيسى خلال اليومين الماضيين من أجل الإطلاع على رؤيته فى الشكوى المقدمة من رئيس المجلس واتفقا على صيغة معينة لكتابة الخطاب الذى سيتم إرساله لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأشار إلى أن عيسى أرسل الخطاب اليوم "الأربعاء" إليه فى المجلس ليشرح فيه وجهة نظره ورؤيته ودوافعه عن المقالات المنشوره فى الصحيفة التى يرأس تحريرها، وأنها لا تمس الصالح العام ولا تثير الفتنة بين المسلمين والأقباط وأن كل ما نشر فى جريدة المقال يستهدف الصالح العام وليس التشهير أو إثاره البلبلة أو اللغط داخل الرأى العام.

وأضاف زكريا، أن عيسى قال فى نص خطابه"، أن المقالات لم تستهدف الفتنة وكان الغرض الرئيسي منها هو المصلحة العامة وليس لها أى غرض أخر، ولم نقصد غير ذلك من خلال ما قام الكتاب بنشره، وهدفنا الأول والأخير المصلحة العامة وليس الفتنة أو التشوية"، منوهاً ‘لى أن مكرم محمد أحمد اطلع على نص الخطاب وتفهم موقف إبراهيم عيسى وارتضى بالتنازل وقرر المجلس التنازل عن البلاغ بعد عرضه على أعضاء المجلس، مشيراً إلى أن رئيس المجلس سيرسل خطاب تنازل للنائب العام عن البلاغ الذى قدمه.

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وأضاف زكريا، أن البلاغ الذى تقدم به مكرم إلى النائب العام والشكوى إلى نقابة الصحفيين، لم يعد لها وجود بعد تنازل مكرم عن الشكاوى.

وكان مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس المجلس الأعلى للاعلام تقدم ببلاغ للنائب العام ضد ابراهيم عيسى وشكوى لنقابة الصحفيين، بتهمة اثاره الفتنة فى جريدة المقال بعد نشر 6 مقالات عقب حادث المنيا الارهابي