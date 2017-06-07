بعدما نصب على طلاب الثانوية .. الداخلية تقبض على مدير صفحة «شاومينج»

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد مديرى صفحات الغش الإلكترونى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وتحصيل مبالغ مالية من الطلبة بزعم تسريب الامتحانات وإرسالها إليهم.

وذكر بيان أمنى لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن أجهزة الأمن نجحت فى القبض على «كريم . ن»، البالغ من العمر 18 عامًا، من محافظة الجيزة، لقيامه بالنصب على طلاب الثانوية العامة وتحصيل مبالغ مالية منهم عبر الإنترنت وإدارته إحدى الصفحات بمسمى «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»، عقب إيهامهم بإمكانية تسريب الامتحانات لهم قبل بدايتها.

وبمواجهة المتهم، اعترف بقيامه بالنصب على طلاب الثانوية العامة وتحصيل مبالغ مالية منهم عبر الإنترنت عبارة عن 150 جنيهًا من كل طالب، يتم تحصيلها مسبقًا، من خلال كروت الشحن للهواتف المحمولة، وتبين من خلال الفحص قيامه ببث صور لنماذج امتحانات غير متطابقة مع أسئلة الامتحان الأصلي للطلبة.

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وكانت «التحرير» قد حذرت من النصب باسم «شاومينج»، حيث كشفت تعليقات عدد من متابعي صفحة «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»، عن أساليب النصب والاحتيال التى تعرضوا إليها فى سبيل الحصول على الأسئلة بعد تسريبها، حيث قال أحمد محمود: «كداب أقسم بالله ضافنى وبعد ما دفعت عمل لى حظر ده واحد نصاب»، بينما قالت جيهان مصطفى «يا جماعة متصدقوش الكلام ده محدش يكتب أرقام، أنا كلمته علشان أدخل بيقولك كارت شحن يعنى نصاب، شاومينج الحقيقى بينزل الامتحان من غير فلوس ومش دلوقتى، فيه كذا حد عمل كده وبعد ما أخد الكارت عمله بلوك».

وبحسب بيان الداخلية: "توصلت التحريات إلى وجود مجموعة عبر تطبيق «واتس آب» باسم «ماي فاميلي» أو «m.m»، يقوم خلاله الطلاب بتصوير أسئلة الامتحانات وإرسالها لآخرين يقومون بالإجابة عليها وإرسالها مرة أخرى للطلاب داخل اللجان، ومن خلال تكثيف الجهود تم تحديد أحد الأشخاص من القائمين على إدارة المجموعة ويدعى «محمد. ح»، ويبلغ من العمر 37 عامًا، وهو أخصائي ممتاز بإحدى شكات البترول، ومقيم بمحافظة المنيا".

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود دلائل تُشير إلى ارتكابه الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها.