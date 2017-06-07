رئيس «الأياتا» لـ«التحرير»: شراكتنا مع الحكومات ضد الإرهاب نظرية.. والواقع يُظهر شروخات

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كانكون - المكسيك- أميرة إبراهيم

حذر من التذرع بالأمن:

خسائر الحظر الأمريكي قد تصل إلى ١.١ مليار دولار

إهمال تحقيقات حوادث الطيران وحجب التقارير غير مقبول

النقل الجوي لم يعد طفلا مدللا بل مارد الاقتصاد العالمي



"أربعة مليارات مسافر سيعتمدون على شركات الطيران للسفر الآمن، و٦٣ مليون شخص يعتمدون على منظومة النقل الجوي العالمي في العمل، والطن يضخ نحو ٢.٧ تريليون دولار في الأنشطة الاقتصادية وينقل ثلث تجارة العالم وأكثر من نصف سياح العالم"، هكذا تحدث إلكسندر دي جونياك، رئيس المنظمة الدولية للنقل الجوي "الأياتا" مع "التحرير" على هامش أعمال الجمعية العامة ٧٣ والمؤتمر الدولي للنقل الجوي الذي انطلق في كانكون بالمكسيك أول من أمس الإثنين.

وانتقد رئيس الأياتا نيات بعض الحكومات في تقييد حرية التنقل والحق في السفر بتبني إجراءات تتناقض مع فوائد العولمة، مشيرا إلى أن بعض مناطق العالم تتدخل السياسات بفرض الحماية لمستقبل الصناعة، وشدد على أنه سواء كانت هذه السياسات بفعل الحكومات أو أصحاب المصالح أو الجماعات فإنها في النهاية تهدد الصناعة.

دي جونياك شن هجوما هادئا على ما يتسبب فيه القلق الأمني واحتياطات السلامة في المطارات من تأثير على السفر والرحلات الجوية، وعلى خلفية الأحداث الإرهابية الأخيرة في أوروبا قال دي جونياك: "الحكومات مسئولة عن تأمين المسافرين وفقا لقرار مجلس الأمن ٢٣٠٩ عندما يسافرون بالطائرات، ورغم أن هناك تقاربا مفترضا مع الحكومات يأخذ شكل الشراكة فإن الواقع يظهر شروخا في العلاقة حول مسائل التأمين". وأشار إلى قرار حظر الأجهزة الإلكترونية الذي طبقته الولايات المتحدة وبريطانيا على بعض المطارات في الشرق الأوسط، ودون التشاور مع المنظمة وبعجلة أضرت بالشركات.

وقال معقبا: "نحترم دوافع أجهزة المخابرات فيما يخص التأمين، لكن نعتقد أنه ما كان يجب أن يتم بهذه الكيفية. لأن الإجراءات نفسها تختبر الثقة في الصناعة وفي الناس. وواصل: "فالحقيقة أن شركات الطيران لن تتهاون في التأمين والحقيقة أيضا أن سحب الأجهزة من الركاب أثر عليهم سلبا. ونحن نرصد خسائر هذه الإجراءات بما يعادل ١٨٠ مليون دولار قابلة للزيادة إلى ١.٢ مليار دولار إذا توسع الحظر إلى رحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة".

ودعا رئيس الأياتا إلى تبني حلول بديلة للحظر، منها تكثيف الكشف بالأشعة على الحقائب عند البوابات، ورفع مهارات التفتيش بالتدريب المستمر. وعلى المدى المتوسط يجب تحديث منظومات الكشف عن المتفجرات.

وردا على سؤال عن دور الأياتا في دعم أعضائها لتجاوز المحاذير الأمنية التي تسبب تضررا للشركات أجاب: "الطيران يعد أكثر وسيلة آمنة للانتقال عبر مسافات طويلة. والدليل أنه في ٢٠١٦ تمت ٤٠.٤ مليون رحلة لم يقع خلالها إلا عشر حوادث كبيرة". وأضاف: "فعلنا منظومة الإيوزا الخاصة بتطبيقات السلامة على كل شركات المنظمة والتي أسهمت بفاعلية في هذه النتيجة، حيث طبقتها كل الشركات الأعضاء وحتى بعض الشركات من غير الأعضاء. وخلال العام الماضي كان نتيجة تفتيشات الأمان في الشركات التي تطبق الإيوزا أفضل بمقدار ٥٠٪‏ عن سجلات الشركات التي لا تطبقها" . وواصل دي جونياك مدللا بأن الشركات الإفريقية لم تسجل حادثا كبيرا العام الماضي مما يدعو الحكومات لمواصلة جهودها لرفع مستوى متابعتها للشركات إلى المستوى العالمي للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو).

وعلى النقيض مما حدث في إفريقيا من تقدم في هذا الملف حذر رئيس الأياتا من تراجع ملف التحقيقات في الحوادث بشكل لافت، وقال: "رغم أن كل حادثة تمثل فرصة لصناعة النقل الجوي لتعلم المزيد من أجل تأمين الطيران فإن من نحو ١٠٠٠ تم التحقيق فيها عبر العشر سنوات الماضية لا تتوافر تقارير إلا عن ٣٠٠ حادثة العديد منها غير مكتمل".

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وشدد رئيس الأياتا على أن الطيران والنقل الجوي نشاط محوره الحرية في الحركة مشيرا إلى أن نجاح النقل الجوي في نقل أكثر من أربعة بلايين راكب هذا العام وبضائعهم في أمان، يحسن حياة الناس بخلق فرص اقتصادية ويدعم التفاهم العالمي حول هذا النشاط.

وأضاف: "النقل الجوي كنشاط وفر مفاتيح عديدة للاقتصاد العالمي ممثلا في أنشطته المختلفة، ولدينا أرقام وإحصاءات نعتبرها مدلولا وافيا عن مدى مشاركة النقل الجوي في الاقتصاد العالمي. "رئيس المنظمة توقف ليؤكد أن التعامل مع نشاط النقل الجوي اليوم أصبح مختلفا فلم يعد هذا النشاط للأغنياء والمسافرين للسياحة، لكنه تحول إلى داعم أساسي للاقتصاد العالمي بمختلف نواحي أنشطته".

ووفقا لدي جونياك فإن عدد المدن التي نجح النقل الجوي في إيجاد تزاوج ومقاربة بينها في ٢٠١٧ وصل إلى ١٩.٦٩٩ مدينة بزيادة ٩٩٪‏ عن الرقم في ١٩٩٦. وفي السياحة فإن الإنفاق على السفر الذي أتاحه النقل الجوي متوقع أن ينمو بنحو ٥.٢٪‏ العام الحالي ليصل إلى ٦٨٥ مليار دولار.

وفي الصناعة أوضح دي جونياك أن شركات الطيران ستتسلم نحو ١٨٥٠ طائرة جديدة في ٢٠١٧، نصفها تقريبا ستحل محل طائرات قديمة وأقل في توفير الوقود. وهو ما يعني زيادة الأسطول العالمي بنحو ٣.٨٪‏ إلى ٢٨.٦٤٥ طائرة. بينما يتوقع أن يسهم الشحن الجوي في نقل ٣٥٪‏ من حجم البضائع المتداولة حول العالم.

وأعرب دي جونياك عن سعادته فيما يخص الأداء المالي الذي وصفه بالقوي، وقال إنه خلال ٢٠١٧ تتوقع شركات الطيران أن تحقق ٣١.٤ مليار دولار أرباحا وأن تطوير الأساطيل وتوسيع الشبكات ينعكس بالإيجاب على المسافرين. من جهة أخرى فإن التوظيف المباشر وصل إلى ٢.٨ مليون وظيفة، والمستثمرون حصلوا على جائزة لاستثماراتهم بعوائد تتجاوز رأس المال بنحو ٨.٨٪‏.

وواصل حديثه المتفائل قائلا: "الشحن الجوي أيضا عاد من الغيبوبة الطويلة التي استمرت ست سنوات، وأدى التسويق الإلكتروني وشحنات الأدوية إلى نمو الشحن الجوي بنحو ٧.٥٪‏، واليوم الأياتا ستدرس تطوير منظومة الشحن أكثر وأفضل".

ورغم هذا الأداء المالي القوي فإن هوامش الأرباح تقلصت بفعل ارتفاع أسعار الوقود. وفي نفس الوقت فإن الأرباح لا تتوزع بالتساوي بين المناطق الرئيسية، ففي حين تتمتع شمال أمريكا بأكثر من نصف الأرباح فإن آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا أرباحها تكاد تغطيها ليس إلا. أما إفريقيا والشرق الأوسط فتصارعا في هذا المجال. ووسط هذا فإن تهديدات الأمن تتصاعد، وتلوح أزمة بنية تحتية وتستمر مشكلة الضرائب والرسوم في إعاقة صناعة الطيران.