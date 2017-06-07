"الأعلى للإعلام": ٢٠٠ ألف جنيه غرامة على القنوات التي تذيع أعمال مخالفة

كتبت - هاجر حسني:

قال حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، الأربعاء، إن المجلس قرر فرض غرامات مالية على الأعمال التي تنتهك القيم الأخلاقية سواء في الإذاعة أو التليفزيون.

وأضاف زكريا في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن المجلس فرض غرامة ٢٠٠ ألف جنيه على القنوات التي تذيع أعمال تحتوي على سباب أو شتائم أو إيحاءات بما ينتهك القيم الأخلاقية، وكذلك ١٠٠ ألف جنيه على محطات الإذاعة، وذلك اعتبارا من ١٥ يونيو المقبل.

وتابع: "إذا تكررت المخالفة يتم تطبيق العقوبة مرة أخرى".

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، أصدر تقريره الأول، اليوم الأربعاء، بشأن تجاوزات الأعمال الدرامية وبرامج رمضان.