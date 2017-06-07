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كما انفرد مصراوي.. العمل الدولية تدرج مصر بالقائمة السوداء بسبب"ديزني"

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مصراوي Masrawy

كما انفرد مصراوي.. العمل الدولية تدرج بالقائمة السوداء بسبب"ديزني"

04:20 م الأربعاء 07 يونيو 2017

المنظمة وضعت مصر في القائمة السوداء، بسبب أزمة ديز

كتب- محمد عمارة:
أدرجت منظمة العمل الدولية مصر على لائحة الحالات الفردية المعروفة إعلامياً بـ«القائمة السوداء» للمنظمة الخاصة بالدول التى تمارس انتهاكات تخالف ما تعهدت به من التزامات أمام المنظمة الدولية، وهو ما انفرد به مصراوي في 23 إبريل الماضي.

وأضاف المصدر لمصراوي: "المنظمة وضعت مصر في القائمة السوداء، بسبب أزمة ديزني لاند، وتدني مؤشرات مصر في مجال الحوكمة".
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى إن قرار شركة ديزني لاند العالمية، بحظر دخول المنسوجات المصرية إليها مطلع العام الحالي، والتي تقدر بنحو 150 مليون دولار سنويا، سببه تدني مؤشرات مصر في مجال الحريات النقابية، على خلفية ما عُرف إعلاميا بحصار نقابة الصحفيين واقتحامها، وأيضا ملف عمالة الأطفال.

وكانت أزمة قد تصاعدت بين جموع الصحفيين ووزير الداخلية على إثر اقتحام قوة شرطية للنقابة والقبض على صحفيين اثنين منذ نحو عام، ما اعتبرته النقابة تعديا وانتهاكا لها.
وأكد المصدر أن سبب الأزمة هو تدني درجات مصر في 6 عناصر من أحد مؤشرات الحوكمة طبقا لمؤشر البنك الدولي، وأن المؤشرات هي الاستقرار السياسي وحكم القانون والسيطرة على الفساد والمساءلة والتضمين والشفافية وإدارة النفقات.

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