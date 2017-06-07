السيسي عن المتطرفين: "هما عايزين يعيشو معانا ولا يموتونا"
السيسي عن المتطرفين: "هما عايزين يعيشو معانا ولا يموتونا"
04:14 م الأربعاء 07 يونيو 2017
كتبت- مروة شوقي:
أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعوة أحد شباب سيناء بمواجهة الإرهاب بالفكر قائلًا: "في استطاعتنا مواجهة التطرف بالفكر، لكن هل المتطرفين لديهم استعداد للبدء في التفكير معنا".
وتساءل السيسي: "هما عايزين يعيشو معانا ولا يموتونا".
وأضاف السيسي، أن تلك الجماعات التكفيرية إن أرادت العيش مع المصريين فالدولة تسع الجميع، مؤكدًا أن هدفهم قتل المصريين.
وشدّد على أن ما ينتهجه المتطرفين فكر غير قابل للحياة، قائلا: "فكرهم مدمر واتعمل علشان نهد بلادنا بأيدينا، ولن يكون بناء دول وأمم وحضارات بالقتل والتدمير".
ويعقد الآن اجتماع لعرض التقرير النهائي الذي أعدّته الحكومة حول الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية لإزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها، وذلك بحضور المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، ومجموعة من المحافظين ومديري الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية
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