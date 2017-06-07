الحريري: لبنان يلتزم الحياد الإيجابي بين الدول العربية
الحريري: لبنان يلتزم الحياد الإيجابي بين الدول العربية
04:49 م الأربعاء 07 يونيو 2017
لبنان- (أ ش أ):
قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إنه من غير الجائز أن يتدخل لبنان كحكومة في الخلافات المستجدة بين بلدان الخليج ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، لافتا إلى أن لبنان يلتزم الحياد الإيجابي بين كل الدول العربية، مضيفا "مهمتنا العربية أن نقيم أفضل علاقات تعاون مع كل الدول العربية".
جاء ذلك في تصريح للحريري، خلال لقائه اليوم بمجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل.
وقال الدكتور زمكحل إن لبنان بلد محايد وسيبقى دوما إلى جانب أشقائه العرب من دون استثناء، بغية محافظته على أفضل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية العربية.
وفي سياق أخر، أشار الحريري إلى ضرورة الانتهاء من قانون الانتخابات، ومن ثم إقرار الموازنة العامة في البلاد، كي يتم الإلتفات إلى عملية البناء والنهوض الاقتصادي بلبنان (من بنى تحتية وكهرباء وغيرها) والتركيز على الشراكة والخصخصة، لأنها الملاذ الوحيد للحصول على خدمات أفضل للمواطنين.
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