أخبار عاجلة

وحيد عبدالمجيد: قطر ليس لديها استعداد للوصول لنقطة التقاء -
سياسي إماراتي: «مقاطعة قطر مؤلمة بالنسبة لنا.. لكننا نعيدها للرشد» -
وزير التنمية المحلية عن «ليالي الأسمرات الرمضانية»: «عاوزين نغني» -
اليوم.. نظر 11 دعوى تطالب ببطلان إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان -
العرب اليوم: قطر تتصدر الأحداث.. ومقتل 12 شخصًا في اليمن -
حول العالم في 24 ساعة -
صورة وخبر.. لحظة الهجوم على البرلمان الإيراني -
10 تصريحات × 24 ساعة -
عضو مجلس الأهلي يجيب.. هل انسحب فريق اليد من مونديال الأندية بقطر؟ -
وليد سليمان: حزين لعدم انضمامي للمنتخب.. وتصريحات كوليبالي «صادمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الحريري: لبنان يلتزم الحياد الإيجابي بين الدول العربية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الحريري: لبنان يلتزم الحياد الإيجابي بين الدول العربية

04:49 م الأربعاء 07 يونيو 2017

الحريري: لبنان يلتزم الحياد الإيجابي بين الدول العربية

لبنان- (أ ش أ):

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إنه من غير الجائز أن يتدخل لبنان كحكومة في الخلافات المستجدة بين بلدان الخليج ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، لافتا إلى أن لبنان يلتزم الحياد الإيجابي بين كل الدول العربية، مضيفا "مهمتنا العربية أن نقيم أفضل علاقات تعاون مع كل الدول العربية".

جاء ذلك في تصريح للحريري، خلال لقائه اليوم بمجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل.

وقال الدكتور زمكحل إن لبنان بلد محايد وسيبقى دوما إلى جانب أشقائه العرب من دون استثناء، بغية محافظته على أفضل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية العربية.

وفي سياق أخر، أشار الحريري إلى ضرورة الانتهاء من قانون الانتخابات، ومن ثم إقرار الموازنة العامة في البلاد، كي يتم الإلتفات إلى عملية البناء والنهوض الاقتصادي بلبنان (من بنى تحتية وكهرباء وغيرها) والتركيز على الشراكة والخصخصة، لأنها الملاذ الوحيد للحصول على خدمات أفضل للمواطنين.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مساعٍ كويتية لحل

    مساعٍ كويتية لحل "الأزمة العويصة" بين قطر ودول عربية

    أخبار
  • أحد مستشاري حملة ترامب يُحذّر: واشنطن ستتخذ

    أحد مستشاري حملة يُحذّر: واشنطن ستتخذ "موقفا استراتيجيًا" ضد قطر

    أخبار
  • توقف صادرات مصنع

    توقف صادرات مصنع "ألومنيوم قطر" في أعقاب أزمة قطع العلاقات الدبلوماسية

    أخبار
  • الفلبين تعلق سفر رعاياها العمال إلى قطر

    الفلبين تعلق سفر رعاياها العمال إلى قطر

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • أردوغان: تركيا ستستمر في تطوير العلاقات مع قطر

    أردوغان: تركيا ستستمر في تطوير العلاقات مع قطرأخبار

  • الخارجية الأمريكية: علي قطر بذل المزيد لتجفيف مصادر تمويل المتطرفين

    الخارجية الأمريكية: علي قطر بذل المزيد لتجفيف مصادر تمويل المتطرفينأخبار

  • موريتانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر

    موريتانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطرأخبار

  • إبراهيم سعيد يوجه رسالة لمسؤولي الدولة بشأن أبوتريكة

    إبراهيم سعيد يوجه رسالة لمسؤولي الدولة بشأن أبوتريكةرياضة

  • "واتس آب" يتخذ قرارًا صادمًا لمستخدمي بلاك بيري ونوكياأخبار

  • صورة.. كوليبالي ينشر رسالة تهديد بقتله

    صورة.. كوليبالي ينشر رسالة تهديد بقتلهرياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يطلب من مدير مكتب التحقيقات الاتحادي التخلي عن التحقيق مع فلين

ترامب يطلب من مدير مكتب التحقيقات الاتحادي التخلي عن التحقيق مع فلين

"ترامب": السعودية تقوم بجهد عظيم لمكافحة ومنع تمويل الإرهاب

"ترامب": السعودية تقوم بجهد عظيم لمكافحة ومنع تمويل الإرهاب

نجل ترامب يتهم الديمقراطيين بالقيام بحملة كراهية ضد والده

نجل ترامب يتهم الديمقراطيين بالقيام بحملة كراهية ضد والده

8 الصبح - شوف تويتات "ترامب" على قطع العلاقات مع قطر .. ورد وزير الخارجية القطري عليه

8 الصبح - شوف تويتات "ترامب" على قطع العلاقات مع قطر .. ورد وزير الخارجية القطري عليه