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الحكومة الأوكرانية: مقتل وإصابة 8 جنود شرق البلاد

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مصراوي Masrawy

الأوكرانية: مقتل وإصابة 8 جنود شرق البلاد

04:48 م الأربعاء 07 يونيو 2017

الحكومة الأوكرانية: مقتل وإصابة 8 جنود شرق البلاد

أوكرانيا- (أ ش أ):

ذكرت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن جنديًا قتل وأصيب 7 آخرون جراء القتال في شرق البلاد.

واتهمت الحكومة الأوكرانية الانفصاليين بشن قصف عنيف على منشآت الحكومة الأوكرانية فضلًا عن الضرر الكبير الذي لحق بمنازل المواطنين في إقليم لوهانسك.
ولم يعلن الانفصاليون وقوع خسائر في صفوفهم، ولكنهم أشاروا إلى قصف عنيف تعرضت له القرى التابعة لهم.

وذكرت (إية بي سي) الأمريكية أن القتال بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا أدى إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص ونزوح ما يقرب من مليون آخرين منذ بداية الصراع في أبريل 2014.

وفي أبريل 2014، اشتعلت أزمة شرقي أوكرانيا عندما شنت كييف عدة هجمات ضد انفصاليين موالين لروسيا.
وتوصلت الأطراف المتحاربة، في فبراير 2015، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في عاصمة روسيا البيضاء مينسك، يقضي أيضًا بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية من المنطقة، وسيطرة الحكومة الأوكرانية على كامل حدودها مع روسيا، بحلول نهاية 2015، الأمر الذي لم يتحقق بعد.

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