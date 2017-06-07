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الصين قلقة من التطورات فى المنطقة العربية منذ اعلان قطع العلاقات مع قطر

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مصراوي Masrawy

الصين قلقة من التطورات فى المنطقة العربية منذ اعلان قطع العلاقات مع قطر

04:48 م الأربعاء 07 يونيو 2017

الصين قلقة من التطورات فى المنطقة العربية منذ اعلان قطع العلاقات مع قطر

بكين –(أ ش أ)

أعربت الصين اليوم /الأربعاء/ عن قلقها إزاء التطورات في العالم العربي ومنطقة الخليج منذ إعلان والمملكة ودولة الإمارات والبحرين أول أمس قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينج - في تصريح صحفي-، عن أملها في الحفاظ على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج سلمية ومستقرة، لخدمة المصلحة المشتركة للمجتمعات الإقليمية والدولية.

ودعت "هوا" الدول المعنية إلى السعي لحل خلافاتها بشكل صحيح من خلال المشاورات فيما بينهم والحفاظ على تضامنهم والعيش في انسجام على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية لبعضهم البعض.

وحثت البلدان الإقليمية على العمل بشكل مشترك لمكافحة الإرهاب والحد من انتشار التطرف.
وأكدت أن الصين ستواصل دعم الاستقرار والتنمية الاقليميين، وستستمر في العمل مع دول المنطقة لتطوير التعاون الثنائي والجماعي.

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