الصين قلقة من التطورات فى المنطقة العربية منذ اعلان قطع العلاقات مع قطر

بكين –(أ ش أ)

أعربت الصين اليوم /الأربعاء/ عن قلقها إزاء التطورات في العالم العربي ومنطقة الخليج منذ إعلان مصر والمملكة السعودية ودولة الإمارات والبحرين أول أمس قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينج - في تصريح صحفي-، عن أملها في الحفاظ على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج سلمية ومستقرة، لخدمة المصلحة المشتركة للمجتمعات الإقليمية والدولية.

ودعت "هوا" الدول المعنية إلى السعي لحل خلافاتها بشكل صحيح من خلال المشاورات فيما بينهم والحفاظ على تضامنهم والعيش في انسجام على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية لبعضهم البعض.

وحثت البلدان الإقليمية على العمل بشكل مشترك لمكافحة الإرهاب والحد من انتشار التطرف.

وأكدت أن الصين ستواصل دعم الاستقرار والتنمية الاقليميين، وستستمر في العمل مع دول المنطقة لتطوير التعاون الثنائي والجماعي.