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«لوكاكو» يرفض الانضمام لمانشستر يونايتد بسبب دروجبا

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«لوكاكو» يرفض الانضمام لمانشستر يونايتد بسبب دروجبا «لوكاكو» يرفض الانضمام لمانشستر يونايتد بسبب دروجبا

التحرير

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ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أن الدولي البلجيكي، روميلو لوكاكو، مهاجم فريق إيفرتون الإنجليزي، رفض الانضمام لنادي مانشستر يونايتد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الدولي البلجيكي صاحب الـ24 عامًا، رفض الانضمام لنادي مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الجاري، لرغبته الانضمام إلى صفوف فريق تشيلسي، في صفقة ستكلف البلوز نحو 80 مليون جنيه استرليني.

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وتابعت "إندبندنت"، أن لوكاكو مشجع كبير لتشلسي، ويرى في الدولي الإيفوراي، ديدييه دروجبا، مهاجم البلوز السابق، قدوة ويحاول السير على خطاه، وأكدت أنه عازمٌ على العودة لستامفورد بريدج هذا الصيف.

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التحرير

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