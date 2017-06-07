قبل بدء الموسم الجديد.. ماذا تريد أندية البريميرليج من الميركاتو؟

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بعد أن حسم فريق تشيلسي لقب البريميرليج الموسم الماضي، وتوج باللقب السادس في تاريخه، والأول للإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق، وكالمعتاد وقبل بداية الموسم الجديد تسعى جميع الأندية التي تشارك في المنافسة الأقوي في العالم إلى دعم صفوفها بلاعبين مميزين ليستطيع المنافسة أو حتى البقاء.

ومع بداية فتح باب الانتقالات الصيفية الحالية، وضع كل فريق قائمة لبعض اللاعبين التي يأمل في ضمهم خلال الميركاتو الحالي.

ووفقًا لما نشره موقع «ميرور» البريطاني اليوم الأربعاء، تقدم «التحرير» في التقرير التالي، قائمة اللاعبين التي وضعها كل فريق في حساباته من أجل ضمها في الموسم الجديد.

- أرسنال.

1- كيليان مبابي لاعب نادي موناكو الفرنسي

2- الكسندر لاكازيت لاعب نادي ليون الفرنسي.

3- هنري أونيكورو لاعب نادي يوبين البلجيكي.

4- كورنتين توليسو لاعب نادي ليون الفرنسي.

5- بابلو فورنالس لاعب نادي مالاجا الإسباني.

6- توماس ليمار لاعب نادي موناكو الفرنسي.

7- أردا توران لاعب نادي برشلونة الإسباني.

8- رياض محرز لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

- تشيلسي.

1- روميلو لوكاكو لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي.

2- فيرجيل فان دييك لاعب نادي ساوثهامبتون الإنجليزي.

3- كايل ووكر لاعب نادي توتنهام الإنجليزي.

4- بن جيبسون لاعب نادي ميدلزبره الإنجليزي

5- دومينيكو بيراردي لاعب نادي ساسولو الإيطالي.

6- ريان برتراند لاعب نادي ساوثهامبتون الإنجليزي.

7- تيمو باكايوكو لاعب نادي موناكو الفرنسي.

8- اليكسيس سانشيز لاعب نادي أرسنال الإنجليزي.

9- ليوناردو بونوتشي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي.

10- كاليدو كوليبالي لاعب فريق نابولي الإيطالي.

11- اندريا ببيلوتي لالاعب نادي تورينو الإيطالي.

- كريستال بالاس.

1- جيرمين ديفوي لاعب نادي سندرلاند الإنجليزي.

2- كارا مبودجي لاعب نادي أندرلخت البلجيكي.

3- لمين كزن لاعب نادي سندرلاند الإنجليزي.

4- مامادو ساكو لاعب نادي ليفربول الإنجليزي

- إيفرتون.

1- لوكاس تيودورزيك لاعب نادي أندرلخت البلجيكي.

2- بيدرو أوبيانج لاعب نادي وست هام يونايتد الإنجليزي.

3- جوردان بيكفورد لاعب نادي سندرلاند الإنجليزي.

4- هاري ماجوير لاعب نادي هال سيتي الإنجليزي.

5- جيلفي سيجوردسون لاعب نادي سوانزي سيتي الإنجليزي.

6- جوش بولر لاعب نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.

7- رياض بودبوز لاعب نادي مونبيليه الفرنسي.

8- مانويل لانزيني لاعب نادي وست هام يونايتد الإنجليزي.

9- ديفي كلاسن لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي.

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10- أليسيو روماجنولي لاعب نادي ميلان الإيطالي.

11- دوماجوج فيدا لاعب نادي دينامو كييف الأوكراني.

- ليستر سيتي.

1- كارا مبودجي لاعب نادي أندرلخت البلجيكي.

2- بن جيبسون لاعب نادي ميدلزبره الإنجليزي.

3- هاري ماجوير لاعب نادي هال سيتي الإنجليزي.

- ليفربول.

1- فيرجيل فان دييك لاعب نادي ساوثهامبتون الإنجليزي.

2- اندي روبرتسون لاعب نادي هال سيتي الإنجليزي.

3- محمد صلاح لاعب نادي روما الإيطالي.

4- تشامبرلين لاعب نادي أرسنال الإنجليزي.

5- لوكاس تيودورزيك لاعب نادي أندرلخت البلجيكي.

6- ريان سيسجنون لاعب نادي فولهام الإنجليزي.

7- نابي كيتا لاعب نادي لايبزيج الفرنسي.

8- مايكل كين لاعب نادي بيرنلي الإنجليزي.

9- ديماراي جراي لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

10- كيليان مبابي لاعب نادي موناكو الفرنسي.

11- ريكاردو رودريجيز لاعب نادي فوفلسبوج الألماني.

12- ريات برتراند لاعب نادي ساوثهامبتون الإنجليزي.

- مانشستر سيتي.

1- كايل ووكر لاعب نادي توتنهام الإنجليزي.

2 - أليكسيس سانشيز لاعب نادي أرسنال الإنجليزي.

3- هيكتور برلين لاعب نادي أرسنال الإنجليزي.

4- اليكس ساندرو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي.

5- نيلسون سميدو لاعب نادي بنفيكا البرتغالي.

5- خميس رودريجيز لاعب نادي ريال مدريد الإسباني.

6- بن جيبسون لاعب نادي ميدلزبره الإنجليزي.

7- كينجسلي كومان لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني.

8- أنطونيو روديجر لاعب نادي روما الإيطالي.

9- أندريا بيلوتي لاعب نادي تورينو الإيطالي.

- توتنهام.

1- ريان سيسيجنون لاعب نادي فولهام الإنجليزي.

2- هاري ماجوير لاعب نادي هال سيتي الإنجليزي.

3- ويلفريد زاها لاعب نادي كريستال بالاس الإنجليزي.

4- موسى ديمبلي لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني.

5- جوشوا كينج لاعب نادي بورنموث الإنجليزي.

6- نابي كيتا لاعب نادي لايبزيج الفرنسي.

7- ليون جوريتسكا لاعب نادي شالكه الألماني.

8- ماتيو كوفاسيتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني.