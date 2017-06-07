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جنايات طنطا تؤجل محاكمة المتهمين فى قضية "بيع الأطفال"

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مصراوي Masrawy

جنايات طنطا تؤجل محاكمة المتهمين فى قضية "بيع الأطفال"

03:56 م الأربعاء 07 يونيو 2017

:الغربية – مروة شاهين

أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، قرارا بتأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية بيع الأطفال السفاح بالمحلة الكبرى لجلسة 6 سبتمبر القادم .

كما أوصت هيئة المحكمة بالضرورة ضبط وإحضار كافة المتهمين على ذمة القضية مع استمرار حبسهم على ذمة القضية وضبط وإحضار المتهم الأول "ع.ت " طبيب نساء والتوليد بعدما أخلت سبيله على ذمة بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه فى الجلسة السابقة .

تعود أحداث الواقعة حينما أمر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بإحالة أوراق القضية بالكامل إلى المستشار هشام عبدالعال المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية والذي قرر إحالة المتهمين في قضية الاتجار بالبشر وبيع الأطفال السفاح بمدينة المحلة إلى محكمة الجنايات.

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