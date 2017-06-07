وثائق استخباراتية: الدوحة حاولت السيطرة على مصر وهذا دور الإخوان

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المخطط كان إغراق الاقتصاد بالديون وبالتعاون مع الإخوان المسلمين

قالت صحيفة "عاجل" السعودية إنها حصلت على "وثائق استخبارية" صادرة عن مكتب رئاسة الوزراء القطري ومصنفة على أنها "سرية"، تؤكد أن قطر سعت خلال فترة تولي جماعة الإخوان المسلمين حكم مصر، إلى فرض سيطرتها الشاملة على الاقتصاد المحلي، واستغلال الوضع الداخلي المصري لتنفيذ أجندة؛ تضمن استغلال نفوذها لبسط نفوذها في بلدان أخرى.

ووفقا للوثائق، سعت قطر إلى إغراق الاقتصاد المصري بالديون لصالح قطر، وذلك بالتعاون مع تنظيم الإخوان، وتتضمن الوثائق محاضر اجتماع بين حكومتي الدوحة والإخوان تحت رئاسة محمد مرسي لجعل الدوحة المُقرِض الأكبر لمصر، مع منحها حق الاستثمار في حرم مطار القاهرة الدولي، وتأجير جزء من المطار للخطوط القطرية، ومنح تصاريح لأي طائرة قطرية لعبور الأجواء المصرية خلال ساعة واحدة فقط من طلب ذلك.

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كما تتطرق محاضر الاجتماع إلى منح شركة "الديار" القطرية حق الاستثمار في مصر، وإنهاء كافة العوائق أمامها، وأيضًا تمديد فترة إنجاز مشروعها في مصر إلى 12 عامًا بدلا من 8 أعوام.

وتُظهر الوثائق أن الدوحة اتفقت فعليًّا مع حكومة الإخوان على السيطرة على قطاع الحديد عبر إنشاء شركة "قطر ستيل" للحديد، إضافةً إلى إنشاء محطة كهرباء تكون طاقتها الإنتاجية ما بين 500 إلى 1000 ميجاوات، ولكن مع شرط وحيد هو حصر كل إنتاجها من الكهرباء لتغذية المشاريع القطرية شرق التفريعة قرب مدينة بورسعيد إضافة إلى إقامة منطقة صناعية قطرية، ومحطة كهرباء قطرية، وقرية لوجستية متكاملة.

كما خططت قطر للسيطرة على القطاع السياحي المصري -بموجب الوثائق- عبر إنشاء مدينة سياحية متكاملة، ومرسى سياحي، وقرية لوجستية متكاملة، ويظهر محضر أحد الاجتماعات أن رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم طرح على الرئيس المعزول محمد مرسي تقديم قروض بقيمة 10 إلى 20 مليار جنيه مصري، وعند استفسار مرسي عن اختيار الجنيه المصري ليكون عملة الإيداع بدلا من الدولار، قال رئيس الوزراء القطري إن ذلك يرجع إلى أن "الفائدة عالية على القروض بالجنيه المصري"، وهو ما لم يعترض عليه الرئيس الإخواني الذي أكمل الحديث في الاجتماع دون التوقف عند هذه النقطة نهائيًّا.