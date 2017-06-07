الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع هشام محمد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

توصل النادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع هشام محمد، لاعب خط وسط فريق مصر للمقاصة، لارتداء الفانلة الحمراء بداية من الموسم القادم.

وأكد هشام محمد صاحب الـ27 عامًا، أنه متحمس ويرغب بشدة في العودة إلي أروقة ملعب مختار التتش بالجزيرة، باعتباره أحد أبناء القلعة الحمراء، قبل انضمامه للفريق الفيومي.

شاهد أيضا

وينوي الأهلي تقديم عرض رسمي، وإنهاء الصفقة مع نادي مصر للمقاصة، عقب مباراة الوداد التي ستقام في المغرب أواخر الشهر الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

ويعتبر حسام البدري، المدير الفني للقلعة الحمراء، هشام محمد، لاعب مهم لدعم خط الوسط، في ظل احتمالات قوية قائمة لرحيل صالح جمعة، لاعب خط وسط الفريق.