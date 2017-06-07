مصدر بالمنتخب: رمضان صبحي بديلًا لتريزيجيه

التحرير

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أكد مصدر بالمنتخب الوطني، أن رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، هو الأقرب لشغل مركز محمود تريزيجيه في لقاء تونس بتصفيات أمم أفريقيا.

قال المصدر لـ «التحرير»، إن رمضان هو الخيار الأقرب لسبب واحد أنه يجيد القيام بالدور الدفاعي فضلًا عن قدرته على صناعة الفارق أثناء حيازة المنتخب للكرة، موضحًا أن هذين الأمرين مجتمعين يجعلان رمضان أفضل اختيار لهذا المركز في ظل غياب تريزيجيه.

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على الجانب الأخر كشف الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، عن تفاصيل إصابة تريزيجيه قبل الانضمام لمعسكر برج العرب بالإسكندرية.

وقال أبو العلا، إن اللاعب كان يتدرب في الجيمانزيوم قبل الانضمام للمعسكر، ويضع ربطة حول قدمة من أجل عمل نوع من المقاومة بحيث إنه يركض فيقوي عضلات قدمه، لكن قطعة الحديد التي تمسك هذه الربطة لم تكن مثبتة جيدًا، فضربت في قدم اللاعب وتسببت في جرح قطعي استلزم خياطة 5 غرز.