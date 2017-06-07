مصدر قضائي يوضح موقف القضاة المعارين لقطر
مصدر قضائي يوضح موقف القضاة المعارين لقطر
03:55 م الأربعاء 07 يونيو 2017
المستشار مصطفى شفيق
كتب – طارق سمير:
عقد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة جدول أعمال المجلس طبقًا لنظامه الدوري.
أكد المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس المحكمة، أن المجلس لم يتطرق للحديث حول ملف القضاة المعارين لقطر، بينما ناقش ما جاء ببنود الاجتماع.
وقال مصدر قضائي، إن القضاة المعارين للدوحة يشغلون درجات قضائية عليا بين نواب لرئيس محكمة النقض ورؤساء بمحاكم الاستئناف العالي، ورؤساء من المحاكم الابتدائية.
وأضاف المصدر، أن وضع القضاة المصريين في قطر لم يتأثر حتى الآن بالمواقف السياسية بين البلدين، قائلًا "معاملة القضاة هناك بكل تقدير واحترام".
أوضح المصدر أن عدد القضاة المصريين في قطر يبلغ 200 قاضيًا، يمثلون نحو 70% من القضاء القطري بالمحاكم والنيابات المختلفة، موضحًا أن وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى لم يتخذا أي قرارات بشأن القضاة في قطر.
أعلنت مصر وست دول هي السعودية والبحرين والإمارات واليمن وليبيا وجزر المالديف قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب"، بحسب بيانات رسمية من الدول السبع.
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