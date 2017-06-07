سمكري يقتل طفليه بـ"السم" ويحاول الانتحار في الهرم

كتب -صابر المحلاوي:

بدأت نيابة الهرم، اليوم الأربعاء، التحقيق مع سمكري سيارات بتهمة قتل طفليه بـ"سم" في وجبة سحور، وتناول معهما السم محاولاً الانتحار بسبب ابتعادهما عنه عقب انفصاله عن والدتهما.

كشفت التحقيقات، أن وجبة السحور الفاسدة التي أودت بحياة طالبة وشقيقها، وأصابت والدها بمنطقة الهرم، لم تكن فاسدة، وأن الأب قام بتسميم الطعام بـ"مبيد حشري"، ووضعه لطفليه لقتلهم ونوى الانتحار؛ حيث شاركهما تناول الطعام مما أدى إلى مقتل طفليه، وبقائه هو على قيد الحياة.

البداية عندما ورد بلاغ من مستشفى الهرم، بوصول طالبة جثة هامدة ووالدها وشقيقها مصابين بحالة تسمم، وحالتهما سيئة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ.

وتبين من التحريات الأولية أنه عقب تناول المتوفاة والمصابين لوجبة سحور مكونة من (جبنة وفول ولانشون وزبادي) اصيبوا بحالة تسمم، ولقيت على أثرها "هايدي. ا"، 13 سنة، طالبة مصرعها، فيما أصيب والدها "ابراهيم. ا"، 39 سنة سمكري، وشقيقها الأصغر يوسف 11 سنة، وتم نقلهما إلى المستشفى إلا أن الطفل لقى مصرعه أمس فأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة.

وتبين من الطب الشرعي أن الطعام الذي تناوله الطفلين المتوفيين والدهما مسموم، وأشارت التحريات إلى أن الأب هو من قام بوضع السم لطفليه في الطعام وشاركهما تناوله.

حيث أفاد بعد افاقته داخل غرفة الرعاية المركزة أنه قرر قتل طفليه والانتحار، بعدما يأس من الحياة بدونهما بعد الانفصال عن زوجته والدة الطفلين وابتعاد طفليه عنه فاستضافهما يوم الحادث وأعد لهما وجبة سحور من "اللانشون والفول والجبن والزبادي" ووضع فيها كمية من المبيد الحشري وفور تناولهم للطعام شعروا بحالة اعياء فاستغاثت زوجته الثانية بالجيران.

تم نقلهم إلى المستشفى إلا أن الطفلة لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، وتم إدخال شقيقها ووالدها لغرفة العناية المركزة، وتوفى الطفل أمس متأثرًا بإصابته بينما استعاد الأب وعيه، وتم اقتياده وسط حراسة أمنية مشددة إلى النيابة العامة للتحقيق .