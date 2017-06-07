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معاون وزير الشباب: السيسي يؤمن بتداول السلطة

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مصراوي Masrawy

معاون وزير الشباب: يؤمن بتداول السلطة

03:45 م الأربعاء 07 يونيو 2017

معاون وزير الشباب: السيسي يؤمن بتداول السلطة

كتبت- مروة شوقي:

قال يوسف ورداني معاون وزير الشباب والرياضة، إن إبداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغبته في أن يكون أحد الشباب رئيسًا مكانه هو تشجيع حقيقي منه لكل شاب جاد على أن يحلم ويخطط لشغل أكبر مقعد سلطة في البلاد.

وكان أحد شباب محافظة القليوبية، قد أعرب خلال كلمة بمؤتمر نتائج أراضي الدولة، عن شعوره بالثقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعًا: "والدليل إننا واقفين بجانب سيادة المحافظ وواثق بعد عمر طويل هنبقى مكان سيادته".

فرد السيسي ضاحكا: "أتمنى تكونوا موجودين مكاني أنا".

وأضاف ورداني، في تصريح لمصراوي، الأربعاء، أن إجابة الرئيس حملت إيمانه بتداول السلطة وانتقالها بين الأجيال المختلفة، لافتًا إلى أنها إحدى القيم الديمقراطية التي يجب أن تترسخ لدى جميع المسئولين.

ولفت معاون وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس دائم الحرص على الإشارة في خطبه السياسية إلى أهمية تولي الشباب للمناصب القيادية.

وأوضح معاون وزير الشباب، أن الرئيس قال أثناء لقاؤه برؤساء الأحزاب السياسية خلال فترة حملته الانتخابية قال للدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد: "عايزين الشباب في الصفوف الأولى يا دكتور سيد"، وتصريحه خلال البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب على القيادة في يوليو 2016 بأنه سيكون هناك وزراء ومحافظين شباب خلال عامين".

وعن الخطوات التي اتخذتها الدولة لتمكين الشباب، تابع ورداني:" من أهم هذه الخطوات تخصيص كوتة للشباب في البرلمان أفرزت مناخ إيجابي أدى إلى وجود 59 نائب شاب تحت سن 35 سنة و195 نائب تحت سن 45 سنة، وتعيين معاونين ومساعدين للوزراء في 17 وزارة تحت سن 40 سنة، وتعيين شباب من جيل الوسط في مناصب رؤساء تحرير الصحف".

ونوّه إلى حرص السيسي على اللقاء الدوري بالشباب في المؤتمرات الوطنية للشباب وجلوسهم في الصفوف الأولي وعلى المنصة، وإشراك الشباب في متابعة المشروعات الكبرى وأخرها إزالة التعديات على أملاك الدولة.​

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مصراوي Masrawy

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