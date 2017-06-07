أخبار عاجلة

وحيد عبدالمجيد: قطر ليس لديها استعداد للوصول لنقطة التقاء -
سياسي إماراتي: «مقاطعة قطر مؤلمة بالنسبة لنا.. لكننا نعيدها للرشد» -
وزير التنمية المحلية عن «ليالي الأسمرات الرمضانية»: «عاوزين نغني» -
اليوم.. نظر 11 دعوى تطالب ببطلان إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان -
العرب اليوم: قطر تتصدر الأحداث.. ومقتل 12 شخصًا في اليمن -
حول العالم في 24 ساعة -
صورة وخبر.. لحظة الهجوم على البرلمان الإيراني -
10 تصريحات × 24 ساعة -
عضو مجلس الأهلي يجيب.. هل انسحب فريق اليد من مونديال الأندية بقطر؟ -
وليد سليمان: حزين لعدم انضمامي للمنتخب.. وتصريحات كوليبالي «صادمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مسؤولة أمريكية: الأمم المتحدة "ترهب إسرائيل" ولكن "الأسلوب تغير"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مسؤولة أمريكية: الأمم المتحدة "ترهب إسرائيل" ولكن "الأسلوب تغير"

03:51 م الأربعاء 07 يونيو 2017

الدبلوماسية الأمريكية نيكي هالي

تل أبيب - (د ب أ):

انتقدت الدبلوماسية الأمريكية نيكي هالي اليوم الأربعاء الأمم المتحدة قائلة إنها "ترهب إسرائيل"، ولكنها أضافت أن السلوكيات نحو هذه الدولة قد تغيرت في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقالت هالي ،مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس اليوم: "إذا كان هناك أى شىء، فإننى ليس لدي صبر تجاه المتنمرين، وقد كانت الأمم المتحدة بمثابة المتنمر بالنسبة لإسرائيل، لأنهم استطاعوا ".

وأضافت: "إننا نبدأ حاليا فى رؤية تراجع في نيويورك. أعتقد أنهم يدركون أنه ليس بإمكانهم الاستمرار في الاستجابة بالطريقة التي يردون بها . إنهم يستشعرون أن الأسلوب قد تغير".

وشكر نتنياهو ضيفته هالي "على كل ما تبذلينه من مساعدة ودعم لإسرائيل.. دعم للحقيقة، وهو ما يدعم الولايات المتحدة".

وقال نتنياهو :"الرئيس (الأمريكي دونالد) وأنتم.. قد قمتما بتغيير الحوار، ووضع معايير جديدة".

وتأتي هذه الأنباء بعد أن وبخت هالي أعلى هيئة معنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وهى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب السماح لبعض الدول بتبييض سجلاتها الخاصة بحقوق الإنسان والسماح بالانتقاد غير العادل للدولة اليهودية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مشروع قانون إسرائيلي لخصم رواتب الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية

    مشروع قانون إسرائيلي لخصم رواتب الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية

    أخبار
  • واشنطن تايمز: بدء المعركة النهائية ضد داعش لتحرير مدينة الرقة

    واشنطن تايمز: بدء المعركة النهائية ضد داعش لتحرير مدينة الرقة

    أخبار
  • ترامب يشدد في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي على ضرورة وحدة الخليج

    ترامب يشدد في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي على ضرورة وحدة الخليج

    أخبار
  • أمريكا وقطع العلاقات مع قطر.. موقف المؤسسات لا يعكس توجه ترامب - (تقرير)

    أمريكا وقطع العلاقات مع قطر.. موقف المؤسسات لا يعكس توجه ترامب - (تقرير)

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • لماذا لم ينخفض الدولار بعد زيادة الاحتياطي الأجنبي 2.5 مليار دولار؟

    لماذا لم ينخفض الدولار بعد زيادة الاحتياطي الأجنبي 2.5 مليار دولار؟أخبار

  • تداول صورة لعادل إمام مع طفلة.. ونشطاء:

    تداول صورة لعادل إمام مع طفلة.. ونشطاء: "حفيدته"فنون

  • إبراهيم سعيد يوجه رسالة لمسؤولي الدولة بشأن أبوتريكة

    إبراهيم سعيد يوجه رسالة لمسؤولي الدولة بشأن أبوتريكةرياضة

  • الأردن يقرر تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر

    الأردن يقرر تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطرأخبار

  • أردوغان: تركيا ستستمر في تطوير العلاقات مع قطر

    أردوغان: تركيا ستستمر في تطوير العلاقات مع قطرأخبار

  • بالصور - الانتهاء من هدم الطابق السادس لعقار الأزاريطة المائل.. واستمرار تسليم متعلقات السكان

    بالصور - الانتهاء من هدم الطابق السادس لعقار الأزاريطة المائل.. واستمرارأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يطلب من مدير مكتب التحقيقات الاتحادي التخلي عن التحقيق مع فلين

ترامب يطلب من مدير مكتب التحقيقات الاتحادي التخلي عن التحقيق مع فلين

"ترامب": السعودية تقوم بجهد عظيم لمكافحة ومنع تمويل الإرهاب

"ترامب": السعودية تقوم بجهد عظيم لمكافحة ومنع تمويل الإرهاب

نجل ترامب يتهم الديمقراطيين بالقيام بحملة كراهية ضد والده

نجل ترامب يتهم الديمقراطيين بالقيام بحملة كراهية ضد والده

8 الصبح - شوف تويتات "ترامب" على قطع العلاقات مع قطر .. ورد وزير الخارجية القطري عليه

8 الصبح - شوف تويتات "ترامب" على قطع العلاقات مع قطر .. ورد وزير الخارجية القطري عليه