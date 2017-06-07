مسؤولة أمريكية: الأمم المتحدة "ترهب إسرائيل" ولكن "الأسلوب تغير"

تل أبيب - (د ب أ):

انتقدت الدبلوماسية الأمريكية نيكي هالي اليوم الأربعاء الأمم المتحدة قائلة إنها "ترهب إسرائيل"، ولكنها أضافت أن السلوكيات نحو هذه الدولة قد تغيرت في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقالت هالي ،مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس اليوم: "إذا كان هناك أى شىء، فإننى ليس لدي صبر تجاه المتنمرين، وقد كانت الأمم المتحدة بمثابة المتنمر بالنسبة لإسرائيل، لأنهم استطاعوا ".

وأضافت: "إننا نبدأ حاليا فى رؤية تراجع في نيويورك. أعتقد أنهم يدركون أنه ليس بإمكانهم الاستمرار في الاستجابة بالطريقة التي يردون بها . إنهم يستشعرون أن الأسلوب قد تغير".

وشكر نتنياهو ضيفته هالي "على كل ما تبذلينه من مساعدة ودعم لإسرائيل.. دعم للحقيقة، وهو ما يدعم الولايات المتحدة".

وقال نتنياهو :"الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب وأنتم.. قد قمتما بتغيير الحوار، ووضع معايير جديدة".

وتأتي هذه الأنباء بعد أن وبخت هالي أعلى هيئة معنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وهى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب السماح لبعض الدول بتبييض سجلاتها الخاصة بحقوق الإنسان والسماح بالانتقاد غير العادل للدولة اليهودية.