بالأرقام| أجور الفنانين في إعلانات رمضان.. ورونالدو يتصدر بمليون يورو

شيماء مصطفى

أجور مثيرة للجدل احتل فيها النجم العالمي كريستيانو رونالدو، والفنان الشاب أحمد عز، والنجمة الكبيرة ليلى علوي صدارة قائمة الفنانين الأعلى أجرا وسط نجوم الإعلانات في رمضان 2017، حسب ما نشره موقع "روسيا اليوم".

وحصل كريستيانو رونالدو لاعب كرة القدم العالمي، على مليون يورو مقابل مشاركته في إعلان إحدى شركات الحديد ومساهمته في حملة خيرية تنظمها فضائية "ONE"، ورغم المبلغ الذي تقضاه إلا أن التقارير أفادت بأنه لم يصور الإعلان بنفسه، واُستعين بشخص آخر، فيما اكتفى رونالدو بوضع صوته، إلى جانب تصوير مشاهد قليلة في العاصمة الإسبانية "مدريد".

وتشير التقارير إلى أن النجم أحمد عز تقاضى 7 ملايين جنيه، مقابل إعلان واحد لأحد المنتجعات السكنية، وقالت مصادر مقربة من سوق الإعلانات لموقع "روسيا اليوم"، إن أجر عز تراجع إلى النصف بعد أزمته الأخيرة مع الفنانة زينة.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، حصلت ليلى علوي على 4.5 مليون جنيه، في مقابل تصويرها إعلان لإحدى شركات الأجهزة المنزلية الذي قدمته في فقرات من أغنية فؤاد المهندس الشهيرة "حبيبي يا رقة"، فيما أكد مصدر مقرّب من الفنانة أنها كانت تنوي الاعتذار عن الإعلان، بسبب تمسكها بأجر قدره 5 ملايين جنيه، لكنها وافقت في النهاية على تخفيض نصف مليون جنيه من أجرها.

أما الفنان الكوميدي محمد هنيدي فحصل على 4 ملايين جنيه، مقابل تصوير إعلان لإحدى شركات الاتصالات، وحصلت المطربة شيرين عبدالوهاب على مبلغ قدره 3.5 مليون جنيه، مقابل تصوير إعلان لإحدى شركات الاتصالات أيضًا، وتقاضى الفنان تامر حسني 3 ملايين جنيه، مقابل مشاركته بالإعلان نفسه، فيما حصل عمرو يوسف على 2.5 مليون جنيه، عن الإعلان نفسه، وزوجته كندة علوش على 1.5 مليون جنيه فقط.

ووافق الفنان حميد الشاعري على مشاركة زميليه هشام عباس، ومنى عبدالغني، في إعلان يروج لأحد المنتجعات السياحية، مقابل حصوله على مبلغ مليون جنيه، في حين تقاضت الفنانة منى نصف مليون جنيه فقط، أما هشام عباس فحصل على 1.5 مليون جنيه.

المصدر : الوطن

شبكةعيونالإخبارية

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