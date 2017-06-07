الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط القائمين على إدارة صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة ” وآخرين

شيماء مصطفى

تمكنت الشرطة من ضبط القائمين على إدارة صفحة الغش ” شاومنج”، أثناء محاولتهم لتسريب امتحانات الثانوية العامة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كريم .ن ويبلغ من العمر 18 عاما، ويقيم في محافظة الجيزة خلال قيامه بالنصب على الطلاب حيث يقوم بتحصيل مبالغ مالية منهم عن طريق الأنترنت، من خلال إدارته لإحدى الصفحات التي أطلق عليها، شاومنج بيغشش ثانوية عامة، حيث أوهمهم بإمكانياته في الحصول على الامتحانات قبل أن تبدأ .

وخلال التحقيقات اعترف المتهم بأنه نصب على العديد من الطلاب، وحصل نحو 150 جنيها من كل طالب نظير الامتحانات، وكان يتم التحصيل من خلال كروت الشحن الخاصة بالهواتف المحمولة، وتبين من الفحص أن صور النماذج المسربة للامتحانات غير مطابقة للنموذج الأصلي .

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مجموعة أخرى يستخدمون تطبيق واتس آب، يطلق عليها أسم ماي فاميلي، ويقوم الطلاب بتصوير الأسئلة الخاصة بالامتحانات وإرسالها لآخرين، حيث يقوموا بالإجابة عنها مع إعادة إرسالها مرة ثانية للطلاب في اللجان، ومن خلال تكثيف الجهود الأمنية تمكنت المباحث من ضبط القائمين على إدارتها وهو يدعى محمد ح. ع، ويعمل أخصائي في إحدى شركات البترول بمحافظة المنيا .

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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