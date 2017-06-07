أنظر ماذا يحدث في جسم الإنسان عند شرب العرقسوس !

مع حلول شهر رمضان الكريم، يعتبر العرقسوس من أفضل وأبرز المشروبات على مائدة الإفطار، حيث لا تخلو مائدة الإفطار في كل بيت تقريبا من مشروب العرقسوس، الذي يفضل تناوله الكبار والصغار، بينما البعض الآخر لا يفضله.

فوائد العرقسوس

الوقاية من الاكتئاب: يعمل حمض الجلايسيرزيك بجذور العرقسوس، على التخلص من الاكتئاب والعصبية. الوقاية بشكل فعال من أمراض القلب: نظرا لاحتواء العرقسوس على مضادات للأكسدة، تمنع تراكم الدهون بجدران الأوعية الدموية، فتعمل على الوقاية من أمراض القلب. خفض مستوى الكوليسترول في الدم: حيث أن تناول العرقسوس يعمل على تنظيم أحماض الصفراء، من أجل التخلص من الكوليسترول الزائد. يعمل على علاج مشاكل الهضم: حيث يعمل على علاج الارتجاع المريئي وقرحة المعدة وتنظيم عملية الهضم. علاج نزلات البرد: شرب العرقسوس ساخن يعمل على علاج نزلات البرد والإنفلونزا، وعلاج السعال أيضاً. الوقاية من سرطان الثدي: يحتوي العرقسوس على خصائص فعالة تعمل على منع تكوين خلايا سرطانية في جسم الإنسان. فقدان الوزن الزائد: شرب شاي العرقسوس يؤدي إلى التخلص من الدهون الزائدة. علاج ضغط الدم: شرب مشروب العرقسوس يعمل على علاج انخفاض ضغط الدم.

أضرار العرقسوس

أضرار العرقسوس تكمن في الإكثار منه على فترة زمنية طويلة:

احتباس السوائل بجسم الإنسان. حدوث الإجهاد، ولذلك يفضل أن تبتعد الأمهات الحوامل عن تناوله. ضعف الانتصاب. شرب العرقسوس لفترات طويلة للغاية يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

المصدر : مصرفايف