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ضبط موظف استولى على مليون و200 ألف جنيه من منظومة الخبز

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مصراوي Masrawy

ضبط موظف استولى على مليون و200 ألف جنيه من منظومة الخبز

03:31 م الأربعاء 07 يونيو 2017

ضبط موظف استولى على مليون و200 ألف جنيه من منظومة الخبز

كتب- علاء عمران:
نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة والتجارة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في توجيه ضربة قوية إلى رؤوس الفساد الذين يتلاعبون بقوت المواطنين البسطاء؛ حيث تمكنوا من ضبط موظف تسويات مالية بالشركة المسئولة عن منظومة الخبز، بعد أن استولى على مليون و200 ألف جنيه من أموال الدعم بعد استغلاله لموقعه الوظيفي.

وكانت معلومات قد وردت الى ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المدعو أحمد س.أ "37سنة" موظف متخصص تسويات مالية بالشركة المسئولة عن منظومة الخبز ومتابعة تشغيلها، باقتطاع جزء من مستحقات أصحاب المخابز، مقابل قيامهم بإنتاج الخبز ، وتحويلها لحساب بنكى خاص به، من خلال إدراج أرقام حساباته البنكية الشخصية ضمن منظومة حصر أرقام حسابات أصحاب المخابز، لتسهيل تحويل ما يقوم باستقطاعه من مستحقاتهم، مقابل إنتاج الخبز وتحويلها لحسابه الشخصي، على الرغم من عدم امتلاكه مخبز متعاقد مع الجهات الرسمية، مستغلاً فى ذلك موقعه الوظيفي من خلال البرامج المشفرة والقاصر تشغيلها عليه، ومتربحاً من جراء ذلك ومحققاً مبالغ غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبط المتهم المذكور، وبحوزته السيارة رقم (ر ج ى 683) الخاصة به، والمشتراه من متحصلات جريمته، وجهاز حاسب آلى "محمول"، محملا عليه بعض عمليات التسويات المالية.

وقد قدرت الشركة المسئولة عن منظومة الخبز، المبالغ التي قام المذكور بالاستيلاء عليها وتحويلها إلى حسابه الشخصي بالبنوك بقيمة مليون و200 ألف جنيه.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بارتكابه الواقعة، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه غير المشروع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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