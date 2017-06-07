ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وتزوير عقود بيع أراضي ملك الدولة

كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابي، تخصص فى سرقة السيارات وتزوير عقود بيع لأراضي ملك الدولة، واستخدامها فى النصب على المواطنين.

وكانت معلومات قد وردت الى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كلٍ من المدعو حسام م.هـ "46سنة" مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامه فى قضية "مخدرات"، المطلوب ضبطه فى قضية "نصب"، المحكوم عليه فى قضايا " نصب- تعدى على أراضى الدولة- تبديد"، والمدعو محمد ع.ت "48سنة مهندس" مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، سبق إتهامه فى قضية" نصب"، المحكوم عليه فى 22 قضية "تبديد، شيك، خيانة أمانة، نصب"، المحبوس حالياً ضمن تشكيل عصابي "سرقة سيارات"، المطلوب ضبطه فى قضيتى " قتل عمد- سرقة سيارة "، والمدعو هانى ش.م، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، المحكوم عليه فى 22 قضية "تبديد ، إستيلاء ، نصب ، سرقة " بالسجن 16 سنة، والمدعو أيمن م.أ "48سنة" مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، سبق إتهامه فى قضية "أموال عامة"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات وتزوير المستندات اللازمة وإعادة بيعها للمواطنين حسنى النية، وإعداد مستندات ملكية وعقود بيع مزورة لأراضى ملك الدولة، ومستخدامها فى النصب على المواطنين .

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبط المتهمين الأول والثالث، وعثر بمسكن الأول على 3 أختام مقلدة لشعار الجمهورية، وجهاز كمبيوتر "لاب توب" يحتوى على عدد من أختام شعار الجمهورية لجهات حكومية مختلفة بالدولة، وطابعة ألوان تستخدم فى طباعة وتزوير المستندات الرسمية، و40 طلقة عيار 9 مم، وسلاح أبيض "مطواه"، ورخصة قيادة منسوب صدورها لوحدة تراخيص مرور مدينة نصر "مزورة "، وعدد كبير من المستندات والمحررات الرسمية المزورة.

وبمواجهة المتهم الأول بما أكدته التحريات، أقر بصحتها واعترف باشتراكه مع المتهمين المشار إليهم فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات، عن طريق استئجار السيارات من مالكيها عقب إيهامهم بأنه يتم تأجيرها لشركات كبرى، والاستيلاء عليها وإعداد المستندات اللازمة، باستخدام المضبوطات حيازته والتصرف فيها بالبيع، وتم بإرشاد المتهمين ضبط 5 سيارات من متحصلات حوادثهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموهما والهاربين بالسرقة .. وبتفتيش مسكن المتهم الثالث تم العثور على 30 خاتم مقلد لشعار الجمهورية لجهات حكومية مختلفة، وماكينة لتصنيع الأختام المزورة، وجهاز كمبيوتر "لاب توب"، وطابعة، ومجموعة من شهادات الميلاد والأوراق الحكومية والتوكيلات ونماذج أختام... وبمواجهته، اعترف بتزوير المضبوطات بالاشتراك مع المدعو محمد ن.ر"34سنة عاطل" مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، المطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين" تبديد ، ضرب " بالحبس 3 سنوات و3 أشهر .. وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.. وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين الهاربين.