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فرنسا تدعو قطر للرد على الأسئلة المتعلقة بالإرهاب

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مصراوي Masrawy

فرنسا تدعو قطر للرد على الأسئلة المتعلقة بالإرهاب

03:35 م الأربعاء 07 يونيو 2017

فرنسا تدعو قطر للرد على الأسئلة المتعلقة بالإرهاب

الرئيس الفرنسي

القاهرة- (مصراوي):

دعت فرنسا قطر للرد على أسئلة جاراتها الخليجيات من أجل ايجاد حل للأزمة الدبلوماسية الحالية.

وقال المتحدث باسم الفرنسية كريستوف كاستانر اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي إن "على قطر ضمان الشفافية".

يذكر أن البحرين ومصر والمملكة العربية والإمارات العربية المتحدة قطعوا العلاقات الدبلوماسية مع قطر يوم الاثنين. ويتهمون قطر بتمويل جماعات إرهابية وبعلاقات وثيقة مع إيران، وهى دولة تشترك معها في حقل غاز طبيعي بحري شاسع.

وذكر كاستانر أن فرنسا لا تعتزم التحيز لطرف. وقال "من المهم بالنسبة لفرنسا أن تبقى في شراكة مع كل هذه الدول" وخاصة مع تعرض المصالح الدبلوماسية والمالية والاقتصادية للخطر.

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