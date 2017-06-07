فرنسا تدعو قطر للرد على الأسئلة المتعلقة بالإرهاب

القاهرة- (مصراوي):

دعت فرنسا قطر للرد على أسئلة جاراتها الخليجيات من أجل ايجاد حل للأزمة الدبلوماسية الحالية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانر اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي إن "على قطر ضمان الشفافية".

يذكر أن البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قطعوا العلاقات الدبلوماسية مع قطر يوم الاثنين. ويتهمون قطر بتمويل جماعات إرهابية وبعلاقات وثيقة مع إيران، وهى دولة تشترك معها في حقل غاز طبيعي بحري شاسع.

وذكر كاستانر أن فرنسا لا تعتزم التحيز لطرف. وقال "من المهم بالنسبة لفرنسا أن تبقى في شراكة مع كل هذه الدول" وخاصة مع تعرض المصالح الدبلوماسية والمالية والاقتصادية للخطر.